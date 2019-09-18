بعد الخروج من دوري الأبطال.. صدمة جديدة لجماهير النصر السعودي

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قالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن جماهير نادي النصر السعودي قد تلقت صدمة جديدة بخلاف صدمة خروج الفريق من دوري أبطال آسيا على يد نادي السد القطري من دور ربع النهائي في دوري الأبطال، وذلك بعدما خسر النصر بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.



وأشارت الصحيفة السعودية، إلى كون الصدمة الجديدة لجماهير النصر السعودي، هي وجود إحتمالية كبيرة لغياب اللاعب البرازيلي، جوليانو، عن مباريات الفريق المقبلة، وذلك بعدما تعرض اللاعب لكدمة قوية في مباراة الفريق الأخيرة في ربع نهائي دوري الأبطال أمام نادي السد السعودي.



وأشارت تقارير صحفية، أن المدير الفني البرتغالي لنادي النصر السعودي، سوف يتطلع في الساعات المقبلة على تقارير الجهاز الطبي لنادي النصر بخصوص إصابة جوليانو، ومن ثم سوف يحدد إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة الحزم المقبلة في الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أم لا، ولكن على الأرحج فإن الجهاز الفني والطبي في النصر سوف يقرر إراحة جوليانو في مباراة الحزم، خوفًا من تفاقم الإصابة.



يذكر أن جوليانو يعد هو هدف نادي النصر في الموسم الحالي، خاصة بعدما غاب مهاجم الفريق الأساسي، المغربي عبد الرازق حمدالله، عن المباريات الأولى لنادي النصر هذا الموسم بداعي الإصابة، ليلعب جوليانو دور أكبر في عملية تسجيل وصناعة الأهداف في نادي النصر على مدار الفترة الأخيرة.



الجدير بالذكر، أن نادي النصر السعودي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، وذلك بفارق الأهداف عن صاحب المركز الأول نادي الهلال.