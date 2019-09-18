خبير بترول: مصر ستشعر بعائد مشروعات البتروكميات بعد 3 سنوات من الآن (فيديو)

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قال الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول الدولي، إن القيادة السياسية أصدرت تعليمات بضرورة إعداد قيمة مضافة لأي مادة خام يتم تصديرها، مضيفًا أن الغاز الطبيعي من أهم ثروات مصر، لأنه يدخل في صناعة البتروكميات والأسمدة والكثير من الصناعات.



وتابع خبير البترول الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن المليون وحدة حرارة من الغاز عندما تباع لا تزيد قيمتها عن 15 دولارًا، وعند إعداد قيمة مضافة للغاز، تباع المليون وحدة حرارية منه 120 دولارًا.



ولفت خبير البترول الدولي، أن إعداد صناعات قائمة على الغاز، مثل صناعة البولي سيلين الذي يدخل في الكثير من المنتجات، من شأنه توفير الكثير من فرص العمل، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تحول مصر لمركز للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، خاصة أن كل الغاز المستكشف في المياه العميق بالشرق الأوسط، لا يمكن أن يُصدر إلا من خلال البينية التحتية المصرية الخاصة بصناعة الغاز.



وطالب خبير البترول الدولي، بإنشاء مصانع للبرتوكيميات في منطقة قناة السويس، على غرار مشروع مدينة العلمين الذي تم إعداده باستثمارات ضخمة لتعظيم العائد من الغاز الطبيعي، ليس للاستفادة فقط من الغاز المصري، ولكن من الغاز القادم من شرق المتوسط الذي يمر بمصر، مشيرًا إلى أن العائد من مشروعات البتروكميات سنشعر به بعد 3 سنوات من الآن.

