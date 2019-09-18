الخميس والجمعة.. هؤلاء النجوم ضيوف "عين" على قناة الحياة
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:17 م
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الفجر الفني
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يقدم برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، غدًا الخميس، فقرة خاصة عن آخر أخبار النجوم.
يُعرض خلال الفقرة لقاءات مع الفنانين محمد رمضان، ورامي عياش، ومنة فضالي، وإنجي وجدان، ومروة عبدالمنعم، وإدوارد، ودنيا بطمة، ونرمين الفقي، وسهيلة بن لشهب.
وكذلك تغطية مؤتمر مهرجان الفجيرة، ولقاءات مع راندا البحيري، وهاني رمزي، محسن منصور، المخرج مازن الغرباوي.
وفي يوم الجمعة، يعرض لقاء خاصًا مع الفنان محمد صبحي، يتناول أحدث أعماله، وأهم المحطات الفنية في حياته وعائلته.
يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.
حيث نشر رمضان صورة له عبر حسابه على إنستجرام، أوضح خلالها وصول قناته لمليارين و80 مليون مشاهدة.
واحتفل الفنان باحتلال قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، المركز الأول في نسب المشاهدة على مستوى الوطن العربي.
وعلق محمد رمضان: "الحمد لله أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على يوتيوب تخطينا 2 مليار و80 مليون مشاهدة في وقت قياسي".
حفل بالساحل الشمالي
بعد مرور أسابيع على حفله بالساحل الشمالي، رد الفنان محمد رمضان على منتقديه خلال تكريمه أول أمس في مهرجان القنوات الفضائية والذي أقيم داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، وذلك حول ارتداءه ملابس شبه عارية وسجوده على المسرح.
وكشف "رمضان"، خلال تصريحات صحفية، إن طبيعة حفلاته الموسيقية الراقصة تحتاج إلى مثل هذا النوع من الملابس، على خطى النجم العالمي "مايكل جاكسون".
سجوده على المسرح
وعن سجوده على المسرح قال: "الشكر لله في أي وقت".
ومن المواقف الطريفة التي شهدها مهرجان القنوات الفضائية، حالة الاندهاش التي أصابت الفنان ماجد المصري بعدما تركته كاميرات الإعلام والصحافة لحظة دخول النجم محمد رمضان للتسجيل معه، وظل واقفا وحيدا بشكل محرج.
"المصري" رفض في البداية التسجيل مع الكاميرات إلا في تواجدها جميعًا، ولكنه تفاجئ بعد ثواني من التسجيل بدخول محمد رمضان مما اضطر البعض الانصراف عنه والتسجيل مع رمضان سريعًا وهو ما أصاب المصري بحالة من الذهول.
كليب انساي
على صعيد آخر، كان "رمضان" قد احتفل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” بتحقيق كليبه الأخير أكثر من 140 مليون مشاهدة، حيث نشر عبر خاصية الاستوري صورة من بوستر كليب انساي.
وحقق كليب “انساي” لكل من الفنان محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، في أول دويتو غنائي يجمعهم سويا نجاحا كبيرا، حيث حقق خلال 55 يوم منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير”اليوتوب” 140 مليون و200 الف مشاهدة.
تكريم محمد رمضان
يذكر أن إدارة مهرجان القنوات الفضائية في دورته العاشرة، قد كرمت الفنان محمد رمضان وعددًا كبيرًا من نجوم الفن عن أعمالهم خلال شهر رمضان المبارك، ويعد المؤتمر هذا العام برعاية شبكة قنوات النهار، ودائما ما تحرص إدارة المهرجان على أن يكون التكريم بناء على رأى الجمهور عن طريق التصويت الإلكترونى والثانى عن طريق نقد الأعمال المقدمة على يد أفضل النقاد.
ويشمل المهرجان ثلاث جوائز هي: جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصة"، برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعة لوزارة الثقافة.
وكان من ضمن المكرمين الفنان سيد رجب، دنيا سمير غانم، إياد نصار، محمد دياب، ومحمد الشرنوبي، وأحمد رزق، والفنانة إسعاد يونس وأحمد عبد العزيز وخالد جلال وياسمين أمير وإنجي المقدم وإدوارد وماجد المصري ومصمم الأزياء هاني البحيري والروائي عصام يوسف والإعلامي عمرو الليثي.
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