الخميس والجمعة.. هؤلاء النجوم ضيوف "عين" على قناة الحياة

يقدم برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، غدًا الخميس، فقرة خاصة عن آخر أخبار النجوم.





يُعرض خلال الفقرة لقاءات مع الفنانين محمد رمضان، ورامي عياش، ومنة فضالي، وإنجي وجدان، ومروة عبدالمنعم، وإدوارد، ودنيا بطمة، ونرمين الفقي، وسهيلة بن لشهب.





وكذلك تغطية مؤتمر مهرجان الفجيرة، ولقاءات مع راندا البحيري، وهاني رمزي، محسن منصور، المخرج مازن الغرباوي.





وفي يوم الجمعة، يعرض لقاء خاصًا مع الفنان محمد صبحي، يتناول أحدث أعماله، وأهم المحطات الفنية في حياته وعائلته.





يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.



