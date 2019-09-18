يلا شوت NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف NEW تابع لايف ماتش يوفنتوس Livestream
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:23 م
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الفجر الرياضي
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تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 في التاسعة مساءً على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل النادي الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. وقع يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في المجموعة الرابعة من البطولة برفقة كلا من باير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي. تعادل يوفنتوس في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي مع فيورينتينا بدون أهداف ليحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط. أما أتلتيكو مدريد خسر من ريال سوسيداد بهدفين نظيفين في الدوري ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن إشبيلية المتصدر.
* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 4 HD AR.
* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا. حيث تُذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.
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* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 4 HD AR.
* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا. حيث تُذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.
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