يلا شوت NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف NEW تابع لايف ماتش يوفنتوس Livestream

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 في التاسعة مساءً على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل النادي الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطول

ة دوري أبطال أوروبا. وقع يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في المجموعة الرابعة من البطولة برفقة كلا من باير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي. تعادل يوفنتوس في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي مع فيورينتينا بدون أهداف ليحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط. أما أتلتيكو مدريد خسر من ريال سوسيداد بهدفين نظيفين في الدوري ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن إشبيلية المتصدر.





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