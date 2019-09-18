كورة لايف| مشاهدة مباراة youtube live أتليتكو مدريد واليوفينتوس بث مباشر
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:21 م
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الفجر الرياضي
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مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق يوفنتوس الإيطالي مع فريق أتليتكو مدريد اليوم الأربعاء 17 سبتمبر على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA SHOOOT PLUS.
يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وفريق يوفنتوس الإيطالي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة KOORA ONLINE.
كورة لايف وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.
جول كورة ويسعى فريق أتليتكو مدريد للثأر من فريق يوفنتوس بعد الخروج على يده في الموسم الماضي، حيث أطاح الفريق الإيطالي بنظيره الإسباني من دور ال16 في البطولة، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين GOAL KOORA.
يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وفريق يوفنتوس الإيطالي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة KOORA ONLINE.
كورة لايف وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.
جول كورة ويسعى فريق أتليتكو مدريد للثأر من فريق يوفنتوس بعد الخروج على يده في الموسم الماضي، حيث أطاح الفريق الإيطالي بنظيره الإسباني من دور ال16 في البطولة، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين GOAL KOORA.
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