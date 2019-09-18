ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كورة لايف| مشاهدة مباراة youtube live أتليتكو مدريد واليوفينتوس بث مباشر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:21 م
Advertisements
كورة لايف| مشاهدة مباراة youtube live أتليتكو مدريد واليوفينتوس بث مباشر
أتليتكو مدريد واليوفينتوس
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق يوفنتوس الإيطالي مع فريق أتليتكو مدريد اليوم الأربعاء 17 سبتمبر على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا YALA SHOOOT PLUS.


يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وفريق يوفنتوس الإيطالي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة KOORA ONLINE.


كورة لايف وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.


جول كورة ويسعى فريق أتليتكو مدريد للثأر من فريق يوفنتوس بعد الخروج على يده في الموسم الماضي، حيث أطاح الفريق الإيطالي بنظيره الإسباني من دور ال16 في البطولة، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين GOAL KOORA.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مشاهدة أتليتكو مدريد واليوفينتوس اتليتكو مدريد واليوفينتوس أتليتكو مدريد واليوفينتوس بث مباشر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
كاشيما انتلرز - اليابان
1
x
12:30
1
جوانجزو إيفرجراند - الصين
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس
1
x
18:55
2
توتنهام هوتسبير
كلوب بروج
0
x
18:55
0
جالطة سراي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
يوفنتوس
شاختار دونيتسك
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي
باير ليفركوزن
-
x
21:00
-
لوكوموتيف موسكو
دينامو زغرب
-
x
21:00
-
أتلانتا