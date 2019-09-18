كورة لايف| مشاهدة مباراة youtube live أتليتكو مدريد واليوفينتوس بث مباشر

مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق يوفنتوس الإيطالي مع فريق أتليتكو مدريد اليوم الأربعاء 17 سبتمبر على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة

دوري أبطال أوروبا YALA SHOOOT PLUS.





يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق أتلتيكو مدريد وفريق يوفنتوس الإيطالي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة KOORA ONLINE.





كورة لايف وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة بطولة دوري أبطال أوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق يوفنتوس الإيطالي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.