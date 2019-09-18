"الخارجية السودانية": نقدر دور السيسي الداعم لبلادنا (فيديو)

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وجه السفير أبا بكر الصديق، المتحدث باسم وزارة الخارجية السوادنية، الشكر لمصر على دعمها للسودان في إطار الدعم المتبادل بين البلدين، واعتبار كلًا منهما أمن الآخر جزءًا من الأمن القومي بالنسبة إليه.



وأضاف "أبا بكر"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "ten"، مساء اليوم الأربعاء، أن أهل مصر لهم دور كبير في دعم خيار الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه، وتقديم الدعم السياسي، والمساهمة في تقديم مساعدات عينية.



وأشار إلى أن مصر كان لهم دورًا كبيرًا في الأزمة السودانية من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، حيث اتخذ الاتحاد الإفريقي موقفًا متفهمًا من التغيير الذي حدث في السودان، واستجاب لما نالت إليه الثورة السودانية.



وتابع المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن عودة السودان لاستئناف نشاطه الطبيعي بالاتحاد الإفريقي كان بجهود مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي، ودور خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، معلقًا: "نحن مقدرون لهذا الدور، ونعتبر هذا الدعم دعم طبيعي يعبر عن تاريخ العلاقات بين مصر والسودان، والأهمية الاستراتيجية لكل منهما للآخر.



وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء لمصر هي ثاني زيارة خارجية يقوم بها، لافتًا إلى أن الزيارة الأولى كانت لجنوب السودان باعتبارها أنها كانت جزءًا من السودان، وكان من الطبيعي أن تكون القاهرة أولى محطاته الخارجية لما للعلاقات بين البلدين من خصوصية، لافتًا إلى أن كلًا منهما امتداد استراتيجي للآخر، وأيضًا نشكر لمصر الدور الذي قامت به مع السودان.

