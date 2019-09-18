بسعر 3.8 جنيه سهم "الأسكندرية لأسمنت بورتلاند" يتصدر الأسهم المنخفضة بالبورصة اليوم
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي تراجع جماعي طفيف لكافة المؤشرات ، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 500 مليون جنيه وربما أستوعب السوق المصري والعالمي الأحداث الجيوسياسية الخاصة بالخليج وتماسكت مؤشرات البورصة المصرية علي نحو جعلتها تتراجع بشكل طفيف ، وقلص المؤشر الرئيسي من خسائره بجلسة الأمس حيث تراجع بنسبة 0.05%
وننشر اليوم أكثر 5 أسهم تراجعا بالبورصة المصرية علي التوالي كالاتي
:
1- 1- الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 3.8 جنيه للسهم -9.88%
2- 2- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 39.4 جنيه للسهم
- 8.33%
3- 3- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية 0.50 جنيه للسهم -5.96%
4- 4 - رواد السياحة - رواد 9.13 جنيه للسهم -5.68%
5- 5- مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0.92 جنيه للسهم -5.64%