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بسعر 3.8 جنيه سهم "الأسكندرية لأسمنت بورتلاند" يتصدر الأسهم المنخفضة بالبورصة اليوم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:05 م
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نيفين سمير
 
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي تراجع جماعي طفيف لكافة المؤشرات ، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 500 مليون جنيه وربما أستوعب السوق المصري والعالمي الأحداث الجيوسياسية الخاصة بالخليج وتماسكت مؤشرات البورصة المصرية علي نحو جعلتها تتراجع بشكل طفيف ، وقلص المؤشر الرئيسي من خسائره بجلسة الأمس حيث تراجع بنسبة 0.05%

 

 

وننشر اليوم أكثر  5 أسهم تراجعا بالبورصة المصرية علي التوالي كالاتي : 


 الأسهم الأكثر انخفاضاً                                               سعر السهم                     نسبة 

1-     1-   الاسكندرية لاسمنت بورتلاند                                   3.8  جنيه للسهم            -9.88%

2-     2-  النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية                         39.4   جنيه للسهم          - 8.33%

3-     3-  حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية                0.50  جنيه للسهم          -5.96%

4-     4 -  رواد السياحة - رواد                                          9.13   جنيه للسهم            -5.68%

5-    5-   مصر الوطنية للصلب - عتاقة                              0.92   جنيه للسهم           -5.64%

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