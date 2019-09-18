بنك ألماني يخصص 100 مليون يورو لتعليم أطفال اللاجئين السوريين

أعلن بنك الائتمان الألماني لإعادة الإعمار والتنمية (KFW) عن تخصيص 100 مليون يورو لتعليم الأطفال السوريين اللاجئين في تركيا.





وأفاد البنك بأنه صدق الأربعاء، بتكليف من الاتحاد الأوروبي، على عقد تمويل مع وزارة التعليم التركية لصرف 100 مليون يورو من أجل المرحلة الثالثة من مشروع "التعليم من أجل الجميع في أوقات الأزمة".





ولا تتحمل البنية التحتية القائمة في تركيا تغطية التزايد في الحاجة للتعليم بسبب نقص أعداد المدارس.





وخصص الاتحاد الأوروبي 405 ملايين يورو من أجل البنية التحتية المدرسية في تركيا بهدف بناء 340 مدرسة ورياض أطفال.





وتسببت الحرب السورية في خلق وا حدة من أسوء الأزمات الإنسانية التي عاشها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بعواقب مدمرة ومأسوية.



