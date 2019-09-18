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حضور المؤتمر الصوفي السنوي لدعم الدولة يهتفون للسيسي: "معاك ياريس" (فيديو)

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:07 م
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حضور المؤتمر الصوفي السنوي لدعم الدولة يهتفون للسيسي: معاك ياريس (فيديو)
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تصوير: أحمد علي
 
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قام حضور المؤتمر الصوفي السنوي لدعم الدولة، الذي انطلق اليوم بمركز مؤتمرات وفعاليات الأزهر، بترديد هتافات لدعم الدولة، خلال حضورهم، قائلين: "تحيا مصر.. إحنا معاك ياسيسي".


وشارك في المؤتمر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد جمال السيد أبو هنود مستشار وزير الأوقاف الفلسطيني والشيخ مسعود حجازي شيخ الطريقة القادرية في مصر.


وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلي ورئيس ائتلاف دعم مصر أن المؤتمر يؤكد على أهمية دور التصوف فى دعم القيم الأخلاقية والتسامح وكذلك التصوف فى مواجهة التطرف والإرهاب.


وقال إن المؤتمر هو بداية لسلسة من المؤتمرات الذي سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية للتوضيح على أهمية دعم الدولة ونشر القيم الأخلاقية والتسامح والبعد عن الأفكار المتطرفة.


وأوضح القصبي أن الطرق الصوفية ومشايخ الطرق وأبناء ومريدى الطرق في جميع أنحاء الجمهورية يعملون على نشر التسامح والرحمة والصدق ومساندة الدولة والتنمية والاستقرار الذي يسعى إليه المجتمع وهو ما يغاير ما تنتهجه الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى تدمير البلاد وتعطيل مصالح العباد

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