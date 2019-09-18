قومي للمرأة بالفيوم ينظم ندوة إرشادية حول "مشاركة المجتمع المدني في توعية المواطنين للحد من تلوث المياه"

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم بالتعاون مع الادارة العامة لارشاد الصرف بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.



ندوة إرشاد وتوعية عن " مشاركة المجتمع المدني فى توعية المواطنين للحد من تلوث المياه، وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة بالمجاري المائية وتأثيرها على البيئة والصحة العامة والمحاصيل الزراعية "، وذلك بحضور الأستاذة ليلي طه قاسم، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والمهندس هشام الديب، مدير عام الادارة العامة للإرشاد بالهيئة، والمهندس صلاح ربيع، مدير عام صرف شرق الفيوم، والمهندس محمد محمود صالح، مدير عام صرف غرب الفيوم، والمهندس محمد أحمد لطفي، وكيل إدارة تطوير الري بالفيوم، والأستاذ محروس بدر مدير الادارة المركزية للاعلام المائي، والأستاذة إلهام لطيف مدير إدارة المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والأستاذة فريدة فؤاد، مسئول نوادي المرأة والجمعيات الأهلية بمديرية الصحة بالفيوم، وفضيلة الشيخ حسين عويس نائبًا عن الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية، والرائدات الريفيات وأكثر من 230 سيدة.



بدأت فعاليات الندوة بالقرآن الكريم ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.



وفي كلمتها رحبت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، بالحضور الذين حرصوا على المشاركة فى فعاليات هذه الندوة الإرشادية التوعوية الهامة التى تناقش قضية الحفاظ على المياه من التلوث وعدم إلقاء المخلفات بها.



وأشارت، أنه لأول مرة يتم التعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لتنظيم مثل هذه الندوات التوعوية التى تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، والتي تخرج بنتائج ايجابية تخدم الجميع.



وطالبت قاسم، جموع المواطنين بضرورة استخدام المياه بكميات تفي الاحتياجات دون التبذير والإسراف، لأن نقطة مياة تساوي حياة، موضحة أن هناك مجهودات تُبذل من جانب الدولة ووزارة الموارد المائية والري للحفاظ على المياه والحد من تلويثها.



فيما أكد مدير عام الادارة العامة للإرشاد بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، على ضرورة فهم مشكلة تلوث المياه ومعرفة الأدوار الخاصة بكل فرد فى المجتمع والقيام بها على أكمل وجه، وأوضح أن الادارة العامة للارشاد بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، قد وضعت خطة اعلامية وتوعوية متكاملة للقضاء على مشكلة تلوث المياه وإلقاء المخلفات بها.



وأشار، أن محور المياه المقترح خلال الفترة من 2018 – 2030 يتضمن تحسين نوعية المياة وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المواتية وترشيد استخدام المياه، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية ودور المرأة فى نشر الوعي وترشيد استهلاك المياه.





