غدًا.. "التموين" تعيد فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:56 م
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الفجر الاقتصادي
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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة فتح باب التظلمات حتى نهاية أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المقرر إنتهائة فى 25 أغسطس الماضي وتم مدها لمدة 3 أيام، لتعيد فتحها بداية من غدًا الخميس 19 سبتمبر.
وقالت الوزارة أن قرار فتح باب التظلمات حتى نهاية اكتوبر ٢٠١٩، جاء كإستجابة فورية، وتلبية لرغبة وطلبات أصحاب البطاقات التموينية.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بناء على تلبية أفراد الأسرة المصرية تقرر فتح باب التظلمات من 19 سبتمبر إلى آخر أكتوبر المقبل.
يواصل موقع إدارة دعم مصر تلقي تظلّمات المُستبعدين من منظومة بطاقات التموين ضمن المرحلة الجديدة، بدءا من الغد الخميس، ويمكنكم التعرف على كيفية التظلم على وقف بطاقة التموين من خلال الخطوات الأتية:
وتلك الخطوة تتم مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة التظلمات التي تقدم بها حاملو البطاقات التموينية، ضمن محددات المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم الحكومي، حيث تم حذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموينية خلال المراحل الثلاث الماضية.
وتنقي وزارة التموين بطاقات التموين، وذلك لتوفير الدعم الحكومي الخاص بالوزارة في الموازنة المالية 2019 ـ 2020، والذي يقدر بـ89 مليار جنيه، مقسمة كالتالي 38 مليار جنيه للمقررات التموينية، و51 مليار جنيه للخبز المدعم.
ومن أجل توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف مواطن من المقررات التموينية.
خطوات التظلم
- يكون الحذف وفق المؤشرات والمحددات التي سيتم الاتفاق عليها .
- يتم الدخول على الموقع (اضغط هنا) وتدوين الرقم القومي .
- تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر.
- تشغيل البطاقة الذكية حتى تقديم التظلم عن طريق الموقع الإلكتروني فور طرحه من الوزارة.
- مراجعة التظلم في مدة أقصاها 15 يوم.
- كتابة التظلم في حالة وجود اسم صاحب البطاقة ضمن قائمة المحذوفين من الدعم.
- سيتم إرسال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول أو بون صرف الخبز أو بون صرف السلع بسبب استبعاد الغير مستحقين للدعم.
- لن يتم قبول تظلمات من خلال مكاتب التموين.
- إدخال المحافظة التي تنتمي لها البطاقة.
- تدوين رقم بطاقة التموين.
- في حالة عدم الرد من الوزارة سيتم تفعيل البطاقة دون توقف.
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