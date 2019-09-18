قبل انقطاع الخدمة | استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 عبر رابط المصرية للاتصالات 2019 billing وطرق السداد





ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 من قِبل العملاء، وذلك للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات "we وي" 2019 billing وطرق السداد قبل انقطاع الخدمة عن العملاء.





قامت الشركة المصرية للاتصالات we، في يوم 15 سبتمبر الماض، بقطع خدمة التليفون الأرضي بشكل مؤقت عن العملاء غير المسديين لفاتورة شهور يوليو.





وللعملاء غير المسددين لفاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، سنستعرض لك طريقة استعادة خدمة التليفون الأرضي من جديد، وذلك قبل أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات برفع الخدمة بصورة نهائية، تابع معنا المقال التالي لتعرف كل ما يخص بفاتورة التليفون الأرضي.





أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we فاتورة شهر يوليو في يوم 15 من الشهر نفسه، ومنحت الشركة أيضًا مُهلة لعملائها لسداد الفاتورة والتي هي مدتها شهر تقريبًا.





وفي يوم 14 أغسطس عام 2010، انتهت فترة السماح، وتحولت خدمة التليفون الأرضي من (إرسال واستقبال) إلى (استقبال فقط) عند العملاء غير المسددين لفاتورة التليفون الأرضي مع انقضاء المهلة الأولى.





استمرت بعد ذلك الخدمة عند العملاء غير المسددين لمدة شهر تقريبًا، كمهلة ثانية أعطتها الشركة المصرية للاتصالات للعملاء غير المسددين، وذلك لسداد قيمة الفاتورة قبل رفع الخدمة المؤقت.





بانقضاء يوم 14 سبتمبر 2019، انتهت فترة الاستقبال، حيث قامت المصرية للاتصالات برفع خدمة التليفون الأرضي عن العملاء غير المسددين لفاتورة شهر يوليو 2019 بشكل مؤقت.





ووفقًا لمصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات، يجب على العميل سداد الفاتورة قبل منتصف مايو من العام المقبل حتى لا تقوم الشركة برفع الخدمة بشكل نهائي عن العميل غير المسدد للفاتورة.





متى سيتم رفع الخدمة بشكل نهائي؟

وتترفع الشركة المصرية للاتصالات خدمة التليفون الأرضي بشكل نهائي عن العملاء غير المسددين لفاتورة التليفون الأرضي في 15 مايو 2020، و أمام العملاء غير المسددين فترة تصل لأكثر من 7 أشهر قبل انقطاع الخدمة نهائيًا وعدم القدرة على استعادة خدمة التليفون الأرضي لنفس الرقم.





ونرصد لكم في هذا المقال طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي وتجنب انقطاع الخدمة نهائيًا

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات حددت فترة سماح لسداد فاتورة شهر يوليو 2019 مدتها شهر تقريبًا، وهذه الفترة انتهت في يوم 14 أغسطس الماضي، وتحولت خدمة التليفون الأرضي في يوم 15 أغسطس 2019 عند غير المسددين من "إرسال واستقبال" إلى "استقبال" فقط.

ويمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال قبل 15 مايو 2019، من خلال الآتي، علمًا بأن الخدمة تعود بعد "يوم واحد فقط" من سداد المستحقات.





وتتعدد طرق سداد التليفون الأرضي، فيُمكن للعملاء السداد من خلال أي سنترال وفروع WE، أو السداد عبر الانترنت (www.te.eg)، والسداد من خلال مصاري، فوري، خدماتي، Bee، سداد، أمان.





كما يُمكن أيضًا للعملاء، سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال البنوك، مكاتب البريد، ومنافذ التحصيل في الأندية.





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالهاتف

إن كنت لم تستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي حتى الآن فيمكنك الاتصال بخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات على الرقم (111)، واتباع خطوات الخدمة الصوتية لمعرفة قيمة الفاتورة، وتتمثل الخطوات في إدخال كود المحافظة أولا، ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بك.





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الإلكتروني

من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط التالي ( اضغط هنا )، حيث ستجد "أيقونات" لإدخال كود المحافظة، ثم إدخال رقم التليفون. يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي





عند ملء الخانات السابقة والضغط على عبارة "إظهار الفاتورة"، سيُطلب منك إدخال الرقم السري الخاص بك.





بعد ملء الـ3 خانات السابقة بالبيانات المطلوبة، اضغط على عبارة "إظهار الفاتورة".





جدير بالذكر أن يُمكن أيضًا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونيًا، عن طريق رقم الحساب الخاص بك، ولكن هذا سيتطلب منك أولا اختيار "الاستعلام برقم الحساب".





كيفية سداد عن فاتورة التليفون الأرضي؟

يُمكن الآن للعملاء سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 بطرق عديدة، أبرزها:-





- السداد عبر الانترنت من خلال بطاقة الائتمان.





- السداد من خلال ماكينات (فوري - مصاري - أمان).





- فروع الشركة المصرية للاتصالات we.





- منافذ سداد فواتير المصرية للاتصالات المنتشرة في محطات مترو الأنفاق.





- السداد في أي فرع من فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.





فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي

تمنحك الشركة المصرية للاتصالات we فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي خلال "شهر" من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي تلك الفترة يُمكن للعميل إرسال واستقبال المكالمات.





وبعد انتهاء الشهر (فترة السماح)، يكون التليفون الأرضي " استقبال" فقط، أي يستقبل العميل المكالمات لكن لا ليتمكن من إجراء أية مكالمات.





وفي حال عدم السداد خلال هذه المدة، تقوم بقطع الخدمة بشكل مؤقت عن العميل، وفي المرحلة المقبلة تقوم بقطعها بشكل نهائي.