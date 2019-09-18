ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غدًا .. توزيع جوائز الملتقى الأول لأفلام المحاولة وعرض فيلم "الممر" بقصر السينما

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:44 م
Advertisements
غدًا .. توزيع جوائز الملتقى الأول لأفلام المحاولة وعرض فيلم الممر بقصر السينما
تامر عبدالمنعم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
أكد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس قصر السينما، أن القصر سوف يشهد غداً "الخميس" حفل ختام الملتقى الأول لأفلام المحاولة، حيث سيتم توزيع الجوائز على صناع الأعمال الفائزة، مشيراً إلى أنه سيتم عقب الحفل عرض لفرقة التنورة التابعة لهيئة قصور الثقافة وبعدها عرض فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة . 

وكان الملتقى الأول لأفلام المحاولة الذي ينظمه قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتحت رعاية الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد تم انطلاقه يوم الأحد الماضي بحضور لفيف من السينمائيين، منهم المخرج فخر الدين نجيدة والمخرج احمد البدري ومدير التصوير كمال عبد العزيز والدكتور حسين بكراستاذ التصوير بمعهد السينما والمصور الفوتوغرافي الكبير محمد بكر والمونتير السينمائي حسام المحفوظي والناقد الفني نادر عدلي ، وقدم الحفل الفنان والإعلامي كريم كوچاك .

وكشف الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما أنه اتفق مع الفنان سمير صبري على إقامة نادي شهري للحديث عن النجوم الراحلين في عالم السينما وكشف ذكرياتهم، وتكريمهم، وذلك في مقر قصر السينما بجاردن السينما بعد تجديده، مؤكدا أنه سيتم تصوير هذه الحلقات لأرشفتها.

جاء ذلك خلال ندوة الفنان سمير صبري المنعقدة مساء اليوم الأحد، في قصر السينما في حي جاردن سيتي، ضمن برنامح "نجم وندوة" الذي يقيمه القصر بعد تجديده.

كما أكد "عبدالمنعم" أن الفنان سمير صبري هو أحد ألمع نجوم الإعلام وأول من أطلق عليه لقب إعلامي قبل أن يطلق لقب إعلامي على المذيعين.

وسأل "عبدالمنعم" الفنان سمير صبري إذا كان يفضل لقب إعلامي، فأجاب بالإثبات رغم أنه على حسب تعبيره "الكلمة رطرطت".

بدوره، توجه سمير صبري بالشكر ل "عبدالمنعم" على إعادة افتتاح قصر السينما، مؤكدا أن عرض الأفلام القصيرة والتسجلية للشباب مهم لصناعة السينما.

جاء ذلك خلال ندوة الفنان سمير صبري المنعقدة مساء اليوم الأحد، في قصر السينما في حي جاردن سيتي، ضمن برنامح "نجم وندوة" الذي يقيمه القصر بعد تجديده.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن تامر عبدالمنعم القبض على محمد علي الفجر الفني الألش اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
كاشيما انتلرز - اليابان
1
x
12:30
1
جوانجزو إيفرجراند - الصين
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير
كلوب بروج
-
x
18:55
-
جالطة سراي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
يوفنتوس
شاختار دونيتسك
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي
باير ليفركوزن
-
x
21:00
-
لوكوموتيف موسكو
دينامو زغرب
-
x
21:00
-
أتلانتا