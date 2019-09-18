غدًا .. توزيع جوائز الملتقى الأول لأفلام المحاولة وعرض فيلم "الممر" بقصر السينما

أكد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس قصر السينما، أن القصر سوف يشهد غداً "الخميس" حفل ختام الملتقى الأول لأفلام المحاولة، حيث سيتم توزيع الجوائز على صناع الأعمال الفائزة، مشيراً إلى أنه سيتم عقب الحفل عرض لفرقة التنورة التابعة لهيئة قصور الثقافة وبعدها عرض فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة .





وكان الملتقى الأول لأفلام المحاولة الذي ينظمه قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتحت رعاية الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد تم انطلاقه يوم الأحد الماضي بحضور لفيف من السينمائيين، منهم المخرج فخر الدين نجيدة والمخرج احمد البدري ومدير التصوير كمال عبد العزيز والدكتور حسين بكر استاذ التصوير بمعهد السينما والمصور الفوتوغرافي الكبير محمد بكر والمونتير السينمائي حسام المحفوظي والناقد الفني نادر عدلي ، وقدم الحفل الفنان والإعلامي كريم كوچاك .





و كشف الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما أنه اتفق مع الفنان سمير صبري على إقامة نادي شهري للحديث عن النجوم الراحلين في عالم السينما وكشف ذكرياتهم، وتكريمهم، وذلك في مقر قصر السينما بجاردن السينما بعد تجديده، مؤكدا أنه سيتم تصوير هذه الحلقات لأرشفتها.





جاء ذلك خلال ندوة الفنان سمير صبري المنعقدة مساء اليوم الأحد، في قصر السينما في حي جاردن سيتي، ضمن برنامح "نجم وندوة" الذي يقيمه القصر بعد تجديده.





كما أكد "عبدالمنعم" أن الفنان سمير صبري هو أحد ألمع نجوم الإعلام وأول من أطلق عليه لقب إعلامي قبل أن يطلق لقب إعلامي على المذيعين.





وسأل "عبدالمنعم" الفنان سمير صبري إذا كان يفضل لقب إعلامي، فأجاب بالإثبات رغم أنه على حسب تعبيره "الكلمة رطرطت".





بدوره، توجه سمير صبري بالشكر ل "عبدالمنعم" على إعادة افتتاح قصر السينما، مؤكدا أن عرض الأفلام القصيرة والتسجلية للشباب مهم لصناعة السينما.





جاء ذلك خلال ندوة الفنان سمير صبري المنعقدة مساء اليوم الأحد، في قصر السينما في حي جاردن سيتي، ضمن برنامح "نجم وندوة" الذي يقيمه القصر بعد تجديده.



