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مران الأهلي.. فايلر يبحث ترتيبات معسكر مباراة السوبر وإكرامي ورمضان ينتظمان في التدريبات الجماعية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:57 م
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مران الأهلي.. فايلر يبحث ترتيبات معسكر مباراة السوبر وإكرامي ورمضان ينتظمان في التدريبات الجماعية
مران الأهلي
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علي نبوي
 
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عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتطرق فايلر خلال هذه الجلسة للحديث مع عبد الحفيظ عن ترتيبات معسكر الفريق الأحمر في الإسكندرية والذي سيبدأ غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.

إكرامي ورمضان ينتظمان في مران الأهلي
وانتظم الثنائي رمضان صبحي وشريف إكرامي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في المران الجماعي اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الثنائي قاد غاب عن المران الجماعي أمس بسبب حدث سعيد لرمضان صبحي حيث استقبل مولوده الأول زين، كما تواجد إكرامي بجوار شقيته زوجة رمضان.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.


جلسة لعبد الحفيظ مع إكرامي ولطفي
وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع شريف إكرامي وعلي لطفي حارسا مرمى الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

وتحدث عبد الحفيظ مع الثنائي عن المواجهة المقبلة أمام الزمالك، والاستعداد لها، حيث يستعد الفريق للدخول في معسكر مغلق غدًا الخميس بالإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء بعد غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري.
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