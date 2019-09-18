إزالة التعديات على أملاك الدولة بقرى مركز سنورس بالفيوم .. واستمرار تحصيل رسوم التراخيص بسنورس (صور)

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قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، بحملة مكبرة لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



حيث قامت الحملة بإزالة أساسات منزل بقرية ( منشأة بنى عتمان ) على مساحة ( قيراط )، كما تم إزالة حالة تعدى بالبناء على مساحة ( قيراط )، بالزاوية الخضراء بقرية ( ترسا )، كما تم إزالة سور حول مساحة ( 5 ) قيراط بقرية ( ترسا )، كما تم إزالة حالة واحدة، بقرية ( سنهور القبلية )، على مساحة ( قيراط )، كما تم إزالة حالة بقرية جرفس على مساحة قيراط، كما تم إزالة حالة بسنهور البحرية على مساحة قيراط، وإزالة حالة تعدى بقرية ( منشأة طنطاوى )، على مساحة ( 5 ) قيراط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تم بدء أعمال لجنة من مجلس ومدينة سنورس والتوجيه المائى وهندسة الرى والجمعية الزراعية والقوة الأمنية ورابطة بحر بيهمو والمنتفعين لإعادة توزيع وتكييل الخلجان التى تم تطويرها كما قامت الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية برفع الاشغالات، ورفع جميع البلدورات التي يستخدمها بعض الأهالي في وضع الخيام بها والتي تتسبب في جزء كبير من الإشغالات بالطرق العامة، وازالة قواعد خرسانية بدون ترخيص.



على سياق آخر تم التنسيق بين القيادات التنفيذية وقسم الإشغالات بمركز سنورس بالعمل على سرعة تحصيل مستحقات الدولة، بالمرور على المحال التجارية، لتحصيل رسوم تراخيص البروزات والمظلات، التي انتهت فترة ترخيصها ومراقبة التزام البائعين والتجار بالأماكن المحددة لهم، وذلك تيسيرا لحركة المرور والسير بمداخل المدينة والشوارع الرئيسية، كما تم إنارة المقابر وتجميل حوائط المقابر ونظافة الطريق السياحى والممشي السياحي ببحيرة قارون.



وفى قطاع الكهرباء، تم إزالة أسلاك كهرباء الوصلات المخالفة على أعمدة الإنارة العامة بطريق القاهرة الفيوم المزدوج منطقة أبو عيطة، ضمن المنحة الأوربية لتطوير بحر بيهمو.



كما تم التنسيق بين القيادات التنفيذية ورؤساء القرى لتكثيف حملات النظافة بالشوارع والطرق، وأيضًا بين الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية، لرفع المخلفات والأتربة على جانبي طريق سنورسسنهور، كما تم متابعة أعمال رفع القمامة من على طريق سنورس الفيوم القديم وبجوار الإدارة الزراعية وبجوار مصنع أعلاف جرفس.



قامت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع فريق عمل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لتحديث موقف قطع الأراضي الخاصة بمحطات الرفع، بمشروع توسيع خدمات الصرف الصحى بالفيوم، الممول بقرض بنك الإعمار، وذلك مع المواطنين المتبرعين بقطع الأراضي التي سوف تقام عليها المحطات.



وعقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، بحضور نواب رئيس المركز، ورؤساء القرى والاستماع لشكاوى ومقترحات المواطنين المقدمة منهم، ومناقشة الحلول الممكنة لها، مع رؤساء القرى، والأقسام، والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة.



