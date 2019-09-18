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فلورنتينو بيريز يجتمع مع ناصر الخليفي في باريس لحسم صفقتين من العيار الثقيل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:47 م
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فلورنتينو بيريز يجتمع مع ناصر الخليفي في باريس لحسم صفقتين من العيار الثقيل
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كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ التحرك بشكل رسمي من أجل حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادمة، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لتكوين فريق يستطيع المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.

وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، سوف يستغلان المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي لدوري أبطال أوروبا، لمناقشة بعض الملفات التي تخص الناديين، وعلي رأسها بعض الصفقات التي يرغب الريال في حسمها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن بيريز والخليفي، سوف يناقشان أمر انتقال كيليان مبابي ، والبرازيلي نيمار لاعبا الفريق الباريسي لصفوف نادي ريال مدريد الصيفي المقبل، خاصة وأن العلاقة بينهما أصبحت جيدة في الوقت الحالي، وذلك يساعد علي حديث هادئ بينهما بخصوص الصفقات الجديدة.

ويعلم نادي ريال مدريد أن التعاقد مع نيمار ومبابي ليس بالأمر السهل في ظل إهتمام نادي برشلونة بالحصول علي خدمات اللاعب البرازيلي، وتمسك باريس سان جيرمان باستمرار المهاجم الفرنسي الشاب ضمن صفوفه، لذا يحاول فلورنتينو بيريز تكثيف محاولاته مع النادي الباريسي مبكرا رغبة في حسم الصفقتين.
 
وأكدت الصحيفة الاسبانية أن الاجتماع المزمع انعقاده بين بيريز والخليفي، سيكون بمثابة محاولة جس نبض من رئيس ريال مدريد بخصوص التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي، والتعرف علي موقف رئيس النادي الباريسي في هذا الشأن.

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المزيد عن: كرة عالمية فلورنتينو بيريز ريال مدريد وباريس ريال مدريد باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الدوري الاسباني
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