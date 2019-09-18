رفع 4 آلاف و574 طن قمامة وصيانه 1455 كشاف أنارة بحملة مكبرة بقرى مركز سنورس بالفيوم (صور)

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قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بمجموعة من الخدمات الفاعلة.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بالمتابعة الفاعلة لمنظومة الخدمات المتكاملة التى تقدم للمواطنين والتى تمس حياتهم اليومية فى كافة المراكز والمدن والقرى.



حيث قامت الحملة برفع 4574 طن قمامة، كما أوشك العمل على الانتهاء من تطوير ميدان المداكرة بمدينة سنورس، وتم الإنتهاء من أعمال التشجير بالميدان، وجارى العمل لتطوير حديقة حى الملاحة بمدينة سنورس، كما يتم تطوير الممشى السياحى وطريق بحيرة قارون.



وفى قطاع الاعلانات: تم تجديد عدد (5) رخص وعدد ( 12) مقابل أداء، وفى مجال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية تم ازالة عدد ( 4 ) حالات على مساحة 3 قيراط و8 أسهم، كما تم ازالة عدد ( 3 ) حالات تعدى على اراضى أملاك الدولة للمنتفعين الذين تقدموا بأوراق للتقنين ولم يسددوا قيمة التقنين المستحقة على مساحة 11 فدان و900 م.



كما تم صيانة 80 عامود كهرباء وتركيب 1455 كشاف ليد 100 وات، وفى مجال الإشغالات تم إزالة 24 عائق خرساني و18 حالة إشغالات فى الطريق العام.



كما تم تشجير وزراعة 70 شجرة وشجيرة بدائرة المركز، وعمل تنسيق، وفى قطاع الرصف تم البدء فى رصف شارع احمد شوقى بمدينة سنورس، وجارى استكمال رصف طريق السعيدية بحيرة قارون وطريق جبلة الإخصاص.



كما تم أيضًا تنفيذ حملة بالتنسيق مع العاملين بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، لإزالة إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين، ومراقبة التزام البائعين والتجار بالأماكن المحددة لهم، وذلك تيسيرًا لحركة المرور والسير بمداخل المدينة والشوارع الرئيسية، كما تم التنسيق بين القيادات التنفيذية وقسم الأشغالات وقسم الإعلانات لشن حملة لإزالة لافتات الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، بشوارع مدينة سنورس.



