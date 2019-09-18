ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الناطق الرسمي بإسم النهضة : مبدئيا سيكون قيس سعيد مرشحنا في الدور الثاني

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:44 م
Advertisements
الناطق الرسمي بإسم النهضة : مبدئيا سيكون قيس سعيد مرشحنا في الدور الثاني
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
أفاد المتحدث الرسمي بإسم حركة النهضة أسامة الصغير انه مبدئيا سيكون قيس سعيد سيكون مرشح النهضة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
و قال أسامة الصغير في تصريح لإذاعة "اكسبرس اف ام"  أن الموقف الرسمي للحركة من دعم مرشح بعينه في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية سيصدر اثر إجتماع مجلس الشورى، لكن ''مبدئيا قيس سعيد سيكون مرشح النهضة في الدور الثاني''
و حول موقفه الشخصي أو موقف الحركة، أكد الصغير أنه "موقف الأغلبية في الحركة وتم تداوله في الإجتماعات اليومية للنهضة منذ الإعلان عن نتائج الدور الأول".
و لفت  الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة الى  أن سعيد قادر على التجميع و سيحترم الدستور والقانون، مضيفا أن “فكرة أن سعيد ضد السيستام غالطة… الناخب النهضاوي ما يصوتش لواحد ضد السيستام… قيس سعيد يحب يطور السيستام.
 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
كاشيما انتلرز - اليابان
1
x
12:30
1
جوانجزو إيفرجراند - الصين
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير
كلوب بروج
-
x
18:55
-
جالطة سراي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
يوفنتوس
شاختار دونيتسك
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي
باير ليفركوزن
-
x
21:00
-
لوكوموتيف موسكو
دينامو زغرب
-
x
21:00
-
أتلانتا