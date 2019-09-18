الناطق الرسمي بإسم النهضة : مبدئيا سيكون قيس سعيد مرشحنا في الدور الثاني

أفاد المتحدث الرسمي بإسم حركة النهضة أسامة الصغير انه مبدئيا سيكون قيس سعيد سيكون مرشح النهضة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

و قال أسامة الصغير في تصريح لإذاعة "اكسبرس اف ام" أن الموقف الرسمي للحركة من دعم مرشح بعينه في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية سيصدر اثر إجتماع مجلس الشورى، لكن ''مبدئيا قيس سعيد سيكون مرشح النهضة في الدور الثاني''

و حول موقفه الشخصي أو موقف الحركة، أكد الصغير أنه "موقف الأغلبية في الحركة وتم تداوله في الإجتماعات اليومية للنهضة منذ الإعلان عن نتائج الدور الأول".

و لفت الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة الى أن سعيد قادر على التجميع و سيحترم الدستور والقانون، مضيفا أن “فكرة أن سعيد ضد السيستام غالطة… الناخب النهضاوي ما يصوتش لواحد ضد السيستام… قيس سعيد يحب يطور السيستام.



