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تيار المحبة يدعم قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:38 م
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تيار المحبة يدعم قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية
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محمد وليد الجموسي
 
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أعلن حزب تيار المحبة، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، مساندته ودعمه للمترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد بعد مروره إلى الدور الثاني .
و دعا حزب تيار المحبة، في بلاغ صادر عنه، كل الناخبين للتصويت لصالح قيس سعيّد لقطع الطريق على أذيال الدكتاتورية ووجوه السيستام الظالم، وفق تعبيره.
هذا وهنّأ الحزب، المترشح قيس سعيد بمناسبة مروره للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
كما تقدّم بالشكر والتقدير لكل ناخب اختار التصويت لمرشح الحزب محمد الهاشمي الحامدي واختيار برنامج الاسلام والعدل والتأميم .
ومن جهته دعا تيار المحبة كل الأحزاب الثورية الوطنية إلى دعم الأستاذ قيس سعيد والتصويت له بكثافة في الدور الثاني ، وفق نصّ البلاغ.
كما دعا أيضا كل نشطاءه وأنصاره في كامل الولايات لمواصلة العمل بجدية من أجل إنجاح قائمات الحزب في الانتخابات التشريعية وذلك لاستكمال هذا المسار الثوري الذي بدأ فيه الشعب التونسي لتوفير الدعم النيابي للأستاذ قيس سعيد في البرلمان ومن أجل وجود كتلة نيابية لها برنامج يخدم الشعب التونسي وتقطع مع سيطرة اللوبيات والمال السياسي.
 
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