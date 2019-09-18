"الأطباء العرب" يدعو لتعزيز ثقافة سلامة المرضى وحمايتهم من الأخطاء الطبية

دعا اتحاد الأطباء العرب على لسان الأمين العام الدكتور أسامة رسلان، إلى ترسيخ مفهوم سلامة المرضى، وأن تكون سلامة المريض بمثابة الركيزة الأساسية ومحور العملية الصحية، جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى الأول لسلامة المرضى والذى تم باستضافة كريمة من المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" وبالتعاون مع الرابطة المصرية لسلامة المرضى وتحت رعاية اتحاد الأطباء العرب.









شارك في المؤتمر ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وعدد من رواد ورموز العمل الصحى من مختلف الجامعات المصرية وخاصة من المتخصصين فى سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى.





كما أشار الدكتور أحمد البقسماطى، ممثل منظمة الصحة العالمية خلال كلمته الى أن كثير من الأخطاء الطبية التى أودت بحياة كثير من المرضى كانت بسبب عدم الالتزام بمعايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى خاصة داخل غرفة العمليات، لذلك فإن تطبيق هذه المعايير يضمن تقليل الأخطاء الطبية الى أقل مستوى ممكن كما يضمن سلامة الفريق الطبى والمرضى.





ومن جهته، قال الدكتور عبد الرحمن كامل الأمين العام للمعهد العربى "معتمد" إن المؤتمر يستهدف ضمان سلامة المريض وجميع العاملين في القطاعات الصحية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بسلامة المرضى كحق من حقوق المرضى.





وقال "كامل" دورنا هو العمل على تقليل معدلات الأخطاء الطبية والجراحية إلى أقل قدر ممكن، وألمح الأمين العام للمعهد العربى "معتمد" إلى أن المعهد سيقوم بتدشين دبلوم مهني حول سلامة المرضى مطلع يناير المقبل، وذلك للارتقاء بمستوى الممارسة المهنية لكل أعضاء الفريق الصحو وذلك لتحسين مستوى أداء الخدمة في النظام الصحي.



