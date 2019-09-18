ميتشو يفاجئ مصطفي فتحي في الزمالك







وأثنى المدرب على اللاعب ومهارته الفردية بالإضافة إلى الإمكانيات التهديفية له واعتبره مكسب كبير من كل النواحي حال قدرته على العودة والمشاركة مرة أخرى.







ويستهل الفريق مشواره في بطولة الدوري يوم 23 من الشهر الجاري أمام الاتحاد السكندري على ستاد بتروسبورت في بطولة الدوري، ويسبقها لقاء السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتأكد غيابه عنه وخروجه من القائمة، لكن المدرب يريد الاعتماد عليه بشكل أساسي في مواجهات الدوري وحصوله على فرصته بشكل تدريجي لثقته الكاملة في قدراته وإمكانياته.







وغاب فتحي عن صفوف الزمالك لفترة طويلة بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة وعدم تماثله للشفاء حتى الآن.







ويرغب ميتشو في الاعتماد على مصطفى فتحي في لقاءات الدوري المقبلة، وسط قناعته بشكل كبير بقدراته وإمكانياته بعدما شاهد بعض المباريات له وأثنى على مستواه وقدراته.







وطلب المدرب من الجهاز الطبي تقرير شامل عن اللاعب لمعرفة الموقف النهائي له ومدى إمكانية الاستفادة منه في الفترة المقبلة، وسط رغبته في الدفع به مع اكتمال شفائه وعدم المعاناة من أي إصابة حتى لا يتفاقم الأمر عليه ويؤدي لتجدد الإصابة وطول فترة غيابه عن المستطيل الأخضر بسبب مشكلة الركبة التي يعاني منها اللاعب.







مصطفى فتحي يرغب في السفر إلى ألمانيا مرة أخرى للاطمئنان على حالته قبل العودة من جديد والمشاركة في المباريات بشكل طبيعي والتأكد من جاهزيته بنسبة 100% لعلمه أن أي مشكلة أخرى على مستوى الركبة ستؤثر عليه بشكل كبير بسبب طول فترة غيابه عن الفريق وعدم مشاركته في آخر موسمين إلا في دقائق معدودة مما أدى لزيادة فترة الانتقادات ضده بشكل كبير، وهو ما دفع الإدارة للتريث وعدم الاستعجال في عودته هذه المرة إلى المستطيل الأخضر قبل خضوعه لفحوصات طبية شاملة في ألمانيا للتأكد من قدرته على العودة.







ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المصري.









وتضم قائمة الفريق كل من :

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي









محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع







طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - إمام عاشور - محمد أونجم في خط الوسط







خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد في خط الهجوم.







وقرر ميتشو سفر الفريق إلى الإسكندرية فى الواحده ظهر غدا الأربعاء للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء السوبر.



أبدى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إعجابه بمصطفى فتحي لاعب الفريق بعدما شاهد بعض المباريات له وأثنى على مستواه وقدراته بشكل كبير معتبرًا إياه ورقة مهمة للفريق من الناحية الهجومية لما يمتلكه من قدرات وإمكانيات عالية.