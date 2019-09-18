تكريم محمود الحوامده في مهرجان الفضائيات العربية (صور)

كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية فى دورته العاشرة الأردني محمود الحوامده، وجاء التكريم كأفضل شخصية قائمة علي أعمال الإعلام الإلكتروني والسوشيال ميديا للفنانين، وحرص محمود على المجيئ لمصر وحضور التكريم، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية داخل فندق "سميراميس أنتركونتيننتال القاهرة".

وأعرب الحوامده عن سعادته لتكريمه من قبل مهرجان الفضائيات، مؤكدا إنه مهرجان لديه مصداقية ويحرص على متابعته وحضوره كل عام.

جدير بالذكر أن محمود الحوامده معتمد من شركات الفيس بوك وأنستجرام في الشرق الأوسط، وتعامل مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي ومنهم الميجا ستار الهضبة عمرو دياب، والفنان الكبير محمد رمضان، ونجم الأغنية الشعبية محمود الليثي، وغيرهم من نجوم الفن، وهو معتمد .

وأقيمت فاعليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته العاشره برعاية وزارة الثقافة والراعي الإعلامي والناقل الرسمي قناه النهار، وكرمت إدارة المهرجان نخبة من نجوم الفن المصري والعربي منهم، النجم محمد رمضان، والفنان ماجد المصري، والفنانة المغربية دنيا بطمة، وعدد أخر كبير من النجوم والمشاهير المؤثرين في المجتمع.

وأقيمت فاعليات مهرجان الفضائيات العربية يوم الجمعة داخل فندق "سميراميس انتركونتيننتال القاهرة" في دورته العاشرة برعاية وزارة الثقافه والراعي الاعلامي والناقل الرسمي قناة النهار، وكرمت إدارة المهرجان نخبة من نجوم الفن المصري والعربي منهم، النجم محمد رمضان، والفنان ماجد المصري، والفنانة المغربية دنيا بطمة، ومنة فضالي، وعدد أخر كبير من النجوم والمشاهير المؤثرين في المجتمع.

قامت الفنانة منة فضالي بنشر مجموعة صور لها أثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عبر صفحاتها على مواقع السوشيال ميديا.

وقامت عبر فيس بوك ونشرت مجموعة صور تجمعها بالفنان محمد رمضان والفنان اللبناني معتصم النهار، ونحات السعادة دكتور باهي هاني، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وعلقت على الصور كاتبة: "اتشرفت بلقاء أصدقائي النجوم اللي بحبهم جدا جدا، وإني كنت وسط كوكبه من النجوم أثناء التكريم، حبيبي نجم سوريا معتصم النهار نورت يا غالي، وصديقي النجم ابن البلد محمد رمضان، ودكتوري اللي لي فضل إني أوصل للوزن الجميل ده دكتور باهي هاني نحات السعادة، وأخيرا صديق العمر واللي دايما مخليني مختلفة مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، شكرا مهرجان الفضائيات علي التكريم".

وجاء ذلك خلال تكريم دكتور باهي هاني هو الأخر في مهرجان الفضائيات بدورته العاشرة كأفضل طبيب تغذية لعام ٢٠١٩.

وأقيمت فاعليات مهرجان الفضائيات العربية يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019 بفندق سميراميس انتركونتيننتال القاهرة في دورته العاشرة برعاية وزارة الثقافة والراعي الاعلامي والناقل الرسمي قناة النهار، وكرمت إدارة المهرجان نخبة من نجوم الفن المصري والعربي منهم، النجم محمد رمضان، والفنان ماجد المصري، والفنانة المغربية دنيا بطمة، وعدد أخر كبير من النجوم والمشاهير المؤثرين في المجتمع.