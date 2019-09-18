قائد الجيش اللبناني: لا معابر غير قانونية على الحدود

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قال قائد الجيش اللبناني "جوزيف عون" أن المعابر على الحدود اللبنانية مع سوريا في حالة أفضل مما كانت عليه قبل سنوات.



واضاف: "لا توجد معابر غير شرعية ولكن هناك بعض الثغرات التي يجب إغلاقها.



وجاءت تصريحات عون خلال مناورة تكتيكية مشتركة قام بها فوج الحدود البرية الأول في منطقة العريضة الحدودية في عكار. وحدات من شارك في التدريبات المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر اللبناني والمديرية العامة للدفاع المدني، حيث يحاكي التمرين إحباط تسلل الجماعات الإرهابية التي نفذت عملية تفجير انتحارية عند معبر العريضة.



وأشاد عون بأداء الجنود الذين شاركوا في التمرين، مشيرًا إلى أن التدريبات تتمشى مع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الحدود، والتي من المتوقع أن توافق عليها الحكومة حتى تدخل حيز التنفيذ.



وقال عون أن الجيش وبقية قوات الأمن يستعدون لتنفيذ الاستراتيجية من خلال التدريبات والتدريبات المشتركة.



وأشار إلى أن التدريبات كشفت عن الاحتراف في التنسيق بين الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة خلال الهجوم الإرهابي الذي وقع لأول مرة على الحدود.



وهذا يؤكد أن أمن المعابر الحدودية هو "مسؤولية جميع قوات الأمن، وليس فقط الجيش".



وقد خاطب الوحدات قائلًا أن المعابر في حالة أفضل الآن بفضل جهودهم في الحفاظ على الأمن والسيطرة على الحدود. وأضاف أنه لا توجد معابر غير قانونية، لكن هناك بعض الثغرات التي يجب سدها.



وشدد قائد الجيش على أهمية أفواج الحدود، مشيرًا إلى أن القيادة تزودهم بكل المعدات والتدريب لتسهيل مهمتهم في السيطرة على الحدود ومنع التهريب، والتي تعتبر أولوية قصوى.

