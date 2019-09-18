باريس سان جيرمان ضد الريال.. نقاط القوة والضعف تحسم موقعة حديقة الأمراء

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأسباني اليوم الأربعاء ضيفاً ثقيلاً على فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمجد المسابقات التي تقام في القارة العجوز.



وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز نقاط القوة والضعف الموجودة في الفريقين بالإضافة إلى أبرز الظواهر التي من المنتظر أن تشهدها المباراة الافتتاحية والتي سيحاول فيها كل فريق الخروج بالثلاث نقاط لمواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب.



نقاط قوة ريال مدريد



البداية مع الفريق الضيف ريال مدريد حيث ينوي مديره الفني زين الدين زيدان الإعتماد على خط هجوم جديد يلعب مع بعضه لأول مرة في بطولة دوري أبطال أوروبا بوجود الثلاثي الويلزي جاريث بيل والبلجيكي الوافد الجديد إيدين هازارد والفرنسي كريم بنزيما ذلك المثلث المعروف بين الجماهير بإسم بي بي إتش BBH.



ولم يكن زيدان قبل ذلك لديه أي إمكانية لمشاركة الثلاثي معاً لكن موقعة باريس ستشهد لعب الثلاثي للمرة الأولى معاً خاصةً أنه حينما خطط زيدان لأن يقحم المجموعة معاً في مباراة ليفانتي لحساب مباريات الدوري الإسباني تدخلت الإصابات ومعها العقوبات وحالت دون ظهور الثلاثي معاً حتى الوقت الحالي.



ولعل مباراة ليفانتي هي الأولى التي يشارك فيها هازارد بقميص الملكي ولكنها في الوقت ذاته شهدت إيقاف الويلزي جاريث بيل بداعي الإيقاف بعد أن خرج بالورقة الحمراء في مباراة فياريال والتي أنقذ فيها فريقه من الخسارة بتسجيله هدفين.



ولفت زيدان إلى أنه من الممكن أيضاً أن يعتمد على البرازيلي فينيسيوس جونير كواحد من نقاط القوة التي ستمكنه من جلب نقاط المباراة أو لوكاس فاسكيز.



نقاط ضعف ريال مدريد



ولا يتوفر ريال مدريد على أي نقاط ضعف قبل المباراة سوى غياب الثنائي القائد سيرجيو راموس الذي سيعوضه ميليتاو القادم من بورتو ولم يشارك سوى في 30 دقيقة فقط منذ بداية الموسم.



ونقطة الضعف الثانية تتمثل في ميرلاند ميندي الظهير الأيسر القادم من صفوف فريق نادي ليون والذي سيعوض غياب مارسيلو وتضع جماهير الريال يدها على قلوبها خوفاً من وقوع أي من الثنائي في أخطاء قاتلة.



نقاط قوة باريس سان جيرمان



وفيما يخص نقاط القوة التي يتوفر عليها فريق نادي باريس سان جيرمان فإنها تتمثل في حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس القادم من صفوف فريق نادي ريال مدريد الإسباني في آخر يوم لفترة الإنتقالات الصيفية الماضية والذي سيخرج أقصى ما لديه للتأكيد على مكانته كحارس كبير.



ثاني نقاط القوة التي يتوفر عليها توخيل وجود أسماء كبيرة ورنانه مثل الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا واللاعب الشاب بابلو سارابيا القادم من صفوف الفريق الأندلسي إشبيلية لتعويض غياب الثلاثي الهجومي نيمار ومبابي وكافاني.



نقاط ضعف باريس سان جيرمان



نقاط ضعف الفريق الباريسي تتمثل في عدم وجود رأس حربة قوي بتأكد غياب الثلاثي نيمار كافاني ومبابي ما يجعل الإعتماد كله على الأجنحة وهو أمر سيكون صعباً على توماس توخيل ورجاله.



لكن القادمين من الخلف وغياب راموس وناتشو في خط دفاع الريال سيجعل المسؤولية أقل ضرراً وتسجيل الأهداف أمر ليس بالمستحيل.



ويبقى السؤال الأبرز لمن تكون كلمة الفصل ؟

