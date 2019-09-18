النظام القطري يسحب الجنسية من المعارضين ويمنحها للإرهابيين

كشف تقرير أصدره "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهاي، منح دولة قطر جنسيتها لعدد من الإرهابيين الذين جرى اعتقالهم في جوانتانامو.



وقال الفريق في تقرير أصدره بعنوان "النداء الأول.. واجب التصدي لاستمرار دولة قطر دعم وتمويل واحتضان الإرهاب الدولي بما يشمل المنظمات والكيانات الإرهابية والإرهابيين": إن جذور احتضان ودعم وتمويل دولة قطر للإرهاب الدولي تمتد إلى أبعد من الأزمة الخليجية، وأنها تعود إلى تسعينيات القرن العشرين.



ونشر التقرير جانبًا من اعترافات الإرهابي "صالح القرعاوي" أحد أخطر المطلوبين في تنظيم القاعدة عن قيام قطر بمفاوضات سرية مع طالبان، وأن هذه المفاضات أسفرت عن قيام قطر بمساعدة أحد المحتجزين الأجانب لدى طالبان مقابل منح قطر الجنسية القطرية لعدد من معتقلي جوانتانامو، وهو ما تمّ بالفعل، وأصبح عدد من نزلاء جوانتانامو مواطنين قطريين يقومون بأدوار لصالح النظام القطري.



يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه السلطات القطرية بسحب الجنسية من أعداد كبيرة من المعارضين، وقد وصل الأمر إلى حدِّ سحب الجنسية من رضيع قطري بسبب مواقف عائلته السياسية.





يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.





