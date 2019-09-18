الأسباب الحقيقية وراء تجميد حازم إمام في الزمالك



وكان آخر لقاء شارك فيه حازم إمام ضد ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا ومن بعدها ولم يظهر في أي لقاء سواء مصر للمقاصة والاتحاد السكندري والأهلي في كأس مصر، بجانب فريق جينيرسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا والذي انتهى بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف واحد.



وخرج حازم من قائمة الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



داية الأزمة كانت في حضوره المران متأخرًا وهو ما أثار غضب ميتشو وطلب منه أن يؤدي التدريب منفردًا لكن حازم رفض واعترض على الصربي لتكون بداية المشكلة بين الطرفين واستبعاده من المباريات واحدة تلو الأخرى، ورغم اعتذار اللاعب له في الأيام الماضية عما بدر منه والتأكيد على تقديره واحترامه له لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدرب الذي فضل مواصلة استبعاده وتأديبه لرغبته في فرض ضوابط صارمة داخل الفريق وعدم الخروج عن النص بشكل نهائي.



ميتشو سبق وخرج في بداية مشواره مع الفريق وتحدث بصراحة أن اللاعب المصري يحتاج إلى ضوابط صارمة مختلفة عن أي لاعب للحفاظ على حالة الانضباط بما يساعد على الهدوء والتركيز بين جميع اللاعبين ليكون حازم إمام هو الضحية الأولى داخل الفريق حاليًا.



جاءت القائمة على النحو التالي:

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي في خط الدفاع

طارق حامد – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم في خط الوسط

خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.



وسافر الفريق إلى الإسكندرية فى الواحده ظهر اليوم الأربعاء للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء السوبر، بعدما فضل الدخول في معسكر مبكر للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم نهائيًا.



وألقت الخسارة أمام بطل السنغال بظلالها على فريق الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب حالة الحزن لدى اللاعبين كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أن فريق جينيراسيون فوت السنغالي فريق قوي ولديه مدير فني جيد وكان يمتلك عاملي الأرض والجمهور أمام الزمالك، موضحا أنه من غير المقبول طبعا أن يخسر الزمالك حيث كان الفريق يلعب على المكسب.



وأضاف ميتشو أن لاعبي الزمالك أدوا ما عليهم ولكن الخطأين كانا سببا في الهدفين ولاشك في أننا ستتعلم من الأخطاء وسنقوم بإصلاحها وعلينا أن نفكر فى المرحلة المقبلة لأنه لا بديل للفوز في اللقاءين القادمين سواء أمام الأهلي في السوبر المصري أو بطل السنغال في لقاء العودة بدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا للتأهل لدور المجموعات.



وختم ميتشو قائلا: “الزمالك فريق بطولة ولاعبوه يمتلكون شخصية القيادة داخل الملعب واثق فيهم تماما”



توترت العلاقة بين الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع حازم إمام الظهير الأيمن للقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة وما ترتب عليها بخروجه من حسابات الخواجة بشكل نهائي.