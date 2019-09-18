يلا ronaldo شوت TV مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو بث مباشر رابط مباراة يوفنتوس YALLA GOAL كورة لايف hd جودة متعددة NEW

يحل فريق يوفنتوس ضيفا مساء اليوم، أمام فريق أتلتيكو مدريد، في تمام التاسعة مساء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الفريق الإسباني.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد:

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd3.

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تردد قنوات بي أن سبورت

قناة بي إن سبورتس bein sports، تقدم وجبة كروية دسمة تتضمن أهم الدوريات والبطولات العربية والخليجية والعالمية، لتنطلق بها نحو القمة في صدارة القنوات الرياضية المتخصصة عبر الفضائيات، وتصبح قناة بي إن سبورت صاحبة أعلى نسبة مشاهدة عبر الفضائيات، لتميزها بعرض محتوى إعلامي رياضي هادف موضوعي متجدد تخاطب من خلاله كافة فئات المجتمع العربي حول العالم

بطولات تنقلها قناة بي إن سبورت على مدار سنوات

قناة بي إن سبورت تبث البطولات والدوريات الرياضية الهامة الخاصة بساحرة المستديرة، والتي يتابعها الملايين من الجمهور العربي حول العالم، ومنها بطولة العالم وبطولة الأمم الأفريقية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، وغيرها العديد من الدوريات العربية والخليجية، وتميزت قناة بي إن سبورت بمتابعة أقوي المباريات من خلال استوديوهاتها المتخصصة التي تغوص في أعماق اللعبة مع نخبة من أشهر الخبراء والمحللين في عالم الكروي بالوطن العربي، كما حرصت قناة على عرض أهم البطولات العالمية لكافة الألعاب الرياضية مثل كرة السلة وكرة الطائرة وغيرها الكثير من البطولات الرياضية التي يهتم بمتابعتها الجمهور العربي الكروي عبر شاشة قناة بي إن سبورت.

قناة بي إن سبورت bein sports

الجدير بالذكر هو انطلاق قناة بي إن سبورت عبر الفضائيات عام 2003 تحت مسماها السابق قناة الجزيرة الرياضية، لتنشر أهدافها وأفكارها المتطورة في مجال الإعلام الرياضي، وبعدد سنوات تغير الاسم إلى بي ان سبورت وانطلقت باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية عبر الفضائيات، بأفضل التقنيات وأساليب البث العالمية عالية الجودة، لتتميز بوضوح الصورة ونقاء الصوت.

بطولات تنقلها قناة بي إن سبورت على مدار سنوات

قناة بي إن سبورت تبث البطولات والدوريات الرياضية الهامة الخاصة بساحرة المستديرة، والتي يتابعها الملايين من الجمهور العربي حول العالم، ومنها بطولة العالم وبطولة الأمم الأفريقية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، وغيرها العديد من الدوريات العربية والخليجية، وتميزت قناة بي إن سبورت بمتابعة أقوي المباريات من خلال استوديوهاتها المتخصصة التي تغوص في أعماق اللعبة مع نخبة من أشهر الخبراء والمحللين في عالم الكروي بالوطن العربي، كما حرصت قناة على عرض أهم البطولات العالمية لكافة الألعاب الرياضية مثل كرة السلة وكرة الطائرة وغيرها الكثير من البطولات الرياضية التي يهتم بمتابعتها الجمهور العربي الكروي عبر شاشة قناة بي إن سبورت.

قناة بي إن سبورت bein sports

الجدير بالذكر هو انطلاق قناة بي إن سبورت عبر الفضائيات عام 2003 تحت مسماها السابق قناة الجزيرة الرياضية، لتنشر أهدافها وأفكارها المتطورة في مجال الإعلام الرياضي، وبعدد سنوات تغير الاسم إلى بي ان سبورت وانطلقت باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية عبر الفضائيات، بأفضل التقنيات وأساليب البث العالمية عالية الجودة، لتتميز بوضوح الصورة ونقاء الصوت.