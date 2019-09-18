رابط KORA GOAL يوتيوب بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس بدون تقطيع KORA LIVE كورة ستار مشاهدة ماتش ريال مدريدbeIN Match

تجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو قمة الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات، لبطولة دورى أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان بطل فرنسا، وريال مدريد بطل إسبانيا، فى ضربة البداية للفريقين على ملعب «بارك دى برانس»، معقل الفريق الفرنسى، وذلك عند التاسعة مساء اليوم الأربعاء.





حيث يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق ريال مدريد، مساء اليوم، في بطولة دوري أبطال أوروبا.





مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الابطال





مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الابطال





مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الابطال





مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الابطال





وسيكون الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للميرنجى، أمام ورطة تخص خط الدفاع، فى ظل الغيابات التى ضربت الفريق، وعلى الرغم من افتقاد البى إس جى، خدمات الثلاثى الهجومى نيمار، ومبابى وكافانى فى المباراة، لكن الاختبار لايزال صعبًا أمام الملكى. سيفتقد «زيزو» لخدمات مدافع وقائد الفريق سيرجيو راموس بداعى الإيقاف، بعدما اعترف بأنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس فى ذهاب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا، أملا فى التواجد فى ربع النهائى بدون أى بطاقات، وتسبب ذلك فى إيقافه لمباراتين.





ويشكل غياب راموس ضربة موجعة لخط دفاع ريال مدريد، لا سيما أنه اللاعب الأساسى فى هذا المركز، وصاحب الخبرات، وأيضًا قائد الفريق صاحب الدور الكبير على أرض الملعب، كما أن ناتشو فيرنانديز هو الآخر لن يستطيع المشاركة، بداعى الإيقاف بعدما طرد ضد أياكس، الموسم الماضى.





ومن المتوقع أن يدفع زيدان بالمدافع الشاب إيدير ميليتاو، قادما من بورتو البرتغالى، ليلعب بجانب الفرنسى رافائيل فاران، ولم يشارك ميليتاو هذا الموسم مع ريال مدريد، سوى ضد ليفانتى كبديل لمدة 30 دقيقة فقط، بعدما شعر راموس بآلام فى القدم، ليدفع به زيدان، حيث جلس على مقاعد البدلاء فى أول 3 جولات من الليجا.





كما تلقى زيدان ضربة موجعة جديدة بإصابة مارسيلو الظهير الأيسر للفريق فى الرقبة وتأكد غيابه عن اللقاء، وسيعتمد زيدان على فيرلاند ميندى ليحل مكان مارسيلو، ومع تعافى البلجيكى إيدين هازارد لاعب خط الوسط من الإصابة التى عانى منها قبل انطلاق الموسم، وظهوره الرسمى الأول ضد ليفانتى فى الليجا، فسيكون جاهزًا لموقعة البى إس جى، وجاءت غيابات الريال كالتالى، مارسيلو، سيرجيو راموس، ناتشو، لوكا مودريتش، فيدى فالفيردى، ماركو أسينسيو، إيسكو، إبراهيم دياز، ماريانو لأسباب مختلفة.





فيما أكدت صحيفة، «لاجازيتا ديللو سبورت»، أن الأرجنتينى ماورو إيكاردى، مهاجم باريس سان جيرمان، لديه تحدٍ صعب أمام ريال مدريد، حيث يعتبر إيكاردى مرشحا لبدء أول مباراة أمام ريال مدريد، فى ظل الغيابات الكبيرة فى خط الهجوم، ولعب المهاجم الأرجنتينى مع سان جيرمان لأول مرة خلال لقاء ستراسبورج بالدورى الفرنسى، السبت الماضى، عندما حل بديلًا للكاميرونى ماكسيم تشوبو موتينج فى الدقيقة 63.





وتقام المبارة في حديقة الأمراء في الجولة الأولى من دور المجموعات.





موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان:





تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.ال





القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان:





تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.



