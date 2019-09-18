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جدول مباريات نجوم المستقبل في دوري القسم الثاني

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:03 م
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جدول مباريات نجوم المستقبل في دوري القسم الثاني
نجوم المستقبل
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رأفت أمين
 
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أقيمت قرعة الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني 2019-2020 اليوم الأربعاء داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم وبحضور مندوبي الأندية في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم.

 وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، طبقا للتوزيع الجغرافي، عقب إلغاء دورة الترضية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية لنجوم المستقبل  خلال الدور الأول : 

- الأسبوع الأول : القناة مع  النجوم

- الأسبوع الثاني: النجوم مع الترسانة

- الأسبوع الثالث: كوكا كولا مع النجوم

- الأسبوع الرابع: النجوم مع منتخب السويس

- الأسبوع الخامس: النجوم مع النصر

- الأسبوع السادس: المريخ مع النجوم

- الأسبوع السابع: النجوم مع جمهورية شبين

- الأسبوع الثامن: الداخلية مع النجوم

- الأسبوع التاسع: النجوم مع سيراميكا

- الأسبوع العاشر: بتروجت مع النجوم

- الأسبوع الحادى عشر: النجوم مع الزرقا

 ويتواجد في كل مجموعة 12 فريق، حيث تشمل المجموعة الأولى  مجموعة الصعيد
المنيا،  الفيوم، بنى سويف، تليفونات بني سويف، بترول أسيوط، ديروط، طهطا، الإعلاميين، البنك الأهلي، سوهاج، الألومنيوم، قنا.

 وتتضمن المجموعة الثانية  كلا من نجوم المستقبل، الداخلية، بتروجت، الترسانة، القناة، سيراميكا كليوباترا، كوكاكولا، النصر، المريخ، منتخب السويس، جمهورية شبين، الرزقا.

 ويتواجد في المجموعة الثالثة  مجموعة بحري : الرجاء، الأوليمبي، دمنهور، بلدية المحلة،غزل المحلة، دكرنس، الحمام، المنصورة، فاركو، مالية كفر الزيات، بيلا ،أبو قير للأسمدة.
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