تعرف علي مواجهات دمنهور بالمجموعة الثالثة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور مع نظيره فريق بلدية المحلة، في الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للقسم الثاني.





وأسفرت القرعة التي أجريت اليوم بحضور مندوبي الأندية في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات متوازنة للفريق البحراوي، بالمجموعة الثالثة.





وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، موزعين على ثلاث مجموعات، حيث تشمل المجموعة الأولى 12 فريق، وهم المنيا ، سوهاج ، ديروط ، تليفونات بني سويف ، الإعلاميين ، البنك الأهلي ، بترول أسيوط ، طهطا ، بني سويف ، شبان قنا ، الفيوم ، الألومنيوم .





ويتواجد في المجموعة الثانية أندية : سيراميكا ، الداخلية ، الترسانة ، منتخب السويس ، القناة ، النجوم ، الزرقا ، المريخ ، بتروجيت ، جمهورية شبين ، كوكاكولا ، النصر.





ويتواجد في المجموعة الثالثة أندية الحمام ،المنصورة ، غزل المحلة،دكرنس،فاركو ،دمنهور،الرجاء،أبو قير للإسمدة، بلدية المحلة ، بيلا ، الأوليمبي، مالية كفر الزيات.









ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات دمنهور في الدور الأول من الموسم الجديد :

1- البلدية × دمنهور





2- دمنهور × بيلا





3- الأوليمبي × دمنهور





4- دمنهور × المالية





5- الحمام × دمنهور





6- دمنهور × غزل المحلة





7- دكرنس × دمنهور





8- دمنهور × فاركو





9- دمنهور × المنصورة





10- الرجاء × دمنهور





11- دمنهور × ابو قير



