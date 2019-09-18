القسم الثاني.. مواجهات قوية لبني سويف في الدور الأول

أجريت منذ قليل قرعة الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني 2019-2020 بحضور مندوبي الأندية في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم.









وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، موزعين على ثلاث مجموعات، عقب إلغاء دورة الترضية، حيث ويتواجد في كل مجموعة 12 فريق، وتشمل المجموعة الأولى أندية المنيا ، سوهاج ، ديروط ، تليفونات بني سويف ، الإعلاميين ، البنك الأهلي ، بترول أسيوط ، طهطا ، بني سويف ، شبان قنا ، الفيوم ، الألومنيوم .









وتتضمن المجموعة الثانية أندية سيراميكا ، الداخلية ، الترسانة ، منتخب السويس ، القناة ، النجوم ، الزرقا ، المريخ ، بتروجيت ، جمهورية شبين ، كوكاكولا ، النصر.









ويتواجد في المجموعة الثالثة أندية الحمام ،المنصورة ، غزل المحلة،دكرنس،فاركو ،دمنهور،الرجاء،أبو قير للإسمدة، بلدية المحلة ، بيلا ، الأوليمبي، مالية كفر الزيات.









مباريات بنى سويف بالدور الأول من الموسم الجديد لدورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى .

1- بنى سويف مع شبان قنا





2- سوهاج مع بنى سويف





3- بنى سويف نع المنيا





4- الالومنيوم مع بنى سويف





5 - بترول اسيوط مع بنى سويف





6- بنى سويف مع الإعلاميين





7- ديروط مع بنى سويف





8 - بنى سويف مع الفيوم





9- تليفونات بنى سويف مع نى سويف





10- بنى سويف مع البنك الاهلى





11- طهطا مع بنى سويف



