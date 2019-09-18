ننشر جدول مباريات الترسانة بالقسم الثاني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة مباريات هامة ومرتقبة خلال منافسات الدور الأول لمجموعة القاهرة، حيث أسفرت قرعة الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، والتي أقيمت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات قوية لفريق الترسانة.









وتقام مسابقة القسم الثاني بمشاركة 36 فريق، حيث تتضمن المجموعة الأولى أندية الصعيد وهم : طهطا، وديروط، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والتليفونات، وبترول أسيوط، وشبان قنا، والألومنيوم، والفيوم، بجانب فريقا الإعلاميين، والبنك الأهلي.









وتتضمن في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة وهم: الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.









ويشارك في المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا، ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.









- مباريات الترسانة في الدور الأول :

1- الترسانة × منتخب السويس





2- نجوم المستقبل × الترسانة





3- الترسانة × المريخ





4 - ج شبين × الترسانة





5- الترسانة × الداخلية





6- سيراميكا × الترسانة





7- الترسانة × بتروجت





8- الزرقا × الترسانة





9-الترسانة × القناة





10- النصر × الترسانة





11- كوكاكولا × الترسانة



