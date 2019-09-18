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جدول مباريات فاركو في دوري القسم الثاني

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:59 م
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جدول مباريات فاركو في دوري القسم الثاني
فاركو
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أحمد تيتو
 
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أجريت منذ قليل قرعة الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني 2019-2020 بحضور مندوبي الأندية في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، موزعين على ثلاث مجموعات، تضمن كل مجموعة 12 فريق، حيث يتواجد في كل مجموعة 12 فريق، حيث تشمل المجموعة الأولى أندية  المنيا ، سوهاج ، ديروط ، تليفونات بني سويف ، الإعلاميين ، البنك الأهلي ، بترول أسيوط ، طهطا ، بني سويف ، شبان قنا ، الفيوم ، الألومنيوم .

وتضم المجموعة الثانية أندية  سيراميكا ، الداخلية ، الترسانة ، منتخب السويس ، القناة ، النجوم ، الزرقا ، المريخ ، بتروجيت ، جمهورية شبين ، كوكاكولا ، النصر .

ويتواجد في المجموعة الثالثة أندية الحمام ،المنصورة ، غزل المحلة،دكرنس،فاركو ،دمنهور،الرجاء،أبو قير للإسمدة، بلدية المحلة ، بيلا ، الأوليمبي، مالية كفر الزيات

مباريات فاركو في القسم الثاني

- الأسبوع الأول: بيلا مع فاركو

- الأسبوع الثاني : فاركو مع الأوليمبي

-الأسبوع الثالث : مالية كفر الزيات مع فاركو

- الأسبوع الرابع : فاركو مع الحمام

- الأسبوع الخامس : غزل المحلة مع فاركو

- الأسبوع السادس : فاركو مع دكرنس

-الأسبوع السابع : فاركو مع المنصورة

-الأسبوع الثامن : دمنهور مع فاركو

-الأسبوع التاسع : فاركو مع الرجاء

- الأسبوع العاشر : أبو قير للإسمدة مع فاركو

- الأسبوع الحادي عشر : فاركو مع بلدية المحلة

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