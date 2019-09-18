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تعرف علي مباريات الحمام في دوري المظاليم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:00 م
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تعرف علي مباريات الحمام في دوري المظاليم
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أحمد تيتو
 
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أجريت منذ قليل قرعة الموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثاني 2019-2020 بحضور مندوبي الأندية في مقر الإتحاد المصري لكرة القدم.


 وتقام المسابقة بمشاركة 36 فريقا، موزعين على ثلاث مجموعات، عقب إلغاء دورة الترضية.


 ويتواجد في كل مجموعة 12 فريق، حيث تشمل المجموعة الأولى أندية  المنيا ، سوهاج ، ديروط ، تليفونات بني سويف ، الإعلاميين ، البنك الأهلي ، بترول أسيوط ، طهطا ، بني سويف ، شبان قنا ، الفيوم ، الألومنيوم.


  وتتضمن المجموعة الثانية أندية  سيراميكا ، الداخلية ، الترسانة ، منتخب السويس ، القناة ، النجوم ، الزرقا ، المريخ ، بتروجيت ، جمهورية شبين ، كوكاكولا ، النصر.


 ويتواجد في المجموعة الثالثة أندية الحمام ،المنصورة ، غزل المحلة، دكرنس، فاركو ، دمنهور، الرجاء، أبو قير للإسمدة، بلدية المحلة ، بيلا ، الأوليمبي، مالية كفر الزيات


 وأسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة  للحمام أحد أندية المجموعة الثالثة خلال الدور الأول :
- الأسبوع الأول : الحمام مع المنصورة  

- الأسبوع الثاني : غزل المحلة مع الحمام 

-الأسبوع الثالث : الحمام مع دكرنس

- الأسبوع الرابع : فاركو مع الحمام

- الأسبوع الخامس : الحمام مع ألعاب دمنهور

- الأسبوع السادس : الرجاء مع الحمام

-الأسبوع السابع : الحمام مع أبو قير للإسمدة

-الأسبوع الثامن : بلدية المحلة مع الحمام

-الأسبوع التاسع : الحمام مع بيلا

- الأسبوع العاشر : الأوليمبي مع الحمام

- الأسبوع الحادي عشر : الحمام مع مالية كفر الزيات

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