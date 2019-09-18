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التفاصيل الكاملة لوفاة أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات بالمكسيك (صور)

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:00 م
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التفاصيل الكاملة لوفاة أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات بالمكسيك (صور)
أجمل وأخطر زعيمة عصابة
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عثرت الشرطة المكسيكية، اليوم الأربعاء، على عارضة الأزياء وزعيمة إحدى أخطر عصابات المخدرات في المكسيك كلوديا أوتشوا فيليكس (35 عاما) جثة داخل أحد المنازل.


التفاصيل الكاملة لوفاة أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات بالمكسيك (صور)
موت الفجأة
موت الفجأة في لحظات سريعة تحدث لأي كان، حتى النساء والرجال الأخطر في العالم، والذين يخيفون الناس ببطشهم وجبروتهم وقدرتهم السهلة على التحكم بحياة الناس، وقراراتهم بقوة السلاح وسطوة الجريمة المنظمة.
التفاصيل الكاملة لوفاة أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات بالمكسيك (صور)
العثور على زعيمة العصابات المكسيكية الحسناء
وقالت الشرطة المكسيكية في بيان رسمي أنه تم العثور على زعيمة العصابات المكسيكية الحسناء كلوديا أوتشوا فيليكس جثة هامدة بأحد المنازل في مدينة كولياكان.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، و«سكاي نيوز»، أنه تم العثور على جثة كلوديا البالغة من العمر 34 عامًا في منزل في جزيرة موسالا.
التفاصيل الكاملة لوفاة أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات بالمكسيك (صور)
أخطر امرأة في العالم
وبحسب نتائج التحقيق فقد عُثر على جثة كلوديا التي توصف في بلادها بـ«أخطر امرأة في العالم» في منزل رجل كانت معه في أحد الملاهي الليلية.

وكانت قد ذهبت معه بتاريخ 14 سبتمبر الحالي إلى منزله لقضاء الليلة هناك، بعد استيقاظ ذلك الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، حاول إيقاظها من النوم بيد أنها كانت قد فارقت الحياة، مما جعله يبادر إلى الاتصال بالشرطة على الفور.

وتشير التقارير الأولية أن «الحسناء الخطيرة» قد فارقت الحياة جراء الاختناق، كما عثر في جسدها على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى، فيما تزال التحقيقات مستمرة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء موتها.
التفاصيل الكاملة لوفاة أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات بالمكسيك (صور)
كلوديا أوتشوا فيليكس
كلوديا أوتشوا فيليكس كانت عارضة أزياء معروفة في بلادها قبل أن تصبح مهربة مخدرات وزعيمة لعصابة لوس أنتراكس الخطيرة.

وعقب اعتقال زعيم العصابة السابق وصديقها خوسيه رودريغو جامبوا، أقدمت كلوديا على عمليات قتل واغتيالات عديدة دون أن تتمكن السلطات من اعتقالها.
التفاصيل الكاملة لوفاة أجمل وأخطر زعيمة عصابة للمخدرات بالمكسيك (صور)
كلوديا متزوجة متزوجة لديهما ثلاثة أطفال
وكانت كلوديا متزوجة من تاجر المخدرات كارتل سينالوا ولديهما ثلاثة أطفال، واشتهرت بنشر صورها على موقع انستغرام حيث كانت تستعرض نمط حياتها الباذخة، وما تملكه من يخوت وسيارات فارهة.
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