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الجدول الكامل.. سيراميكا كليوباترا يستهل مبارياته في دوري القسم الثاني أمام الداخلية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:58 م
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الجدول الكامل.. سيراميكا كليوباترا يستهل مبارياته في دوري القسم الثاني أمام الداخلية
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أسفرت قرعة مباريات دوري الدرجة الثانية عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام فريقق الداخلية على ملعبه، على أن يخوض الجولة الثانية أمام النصر في النصر، والثالثة أمام بتروجت خارج الأرض، على أن يلعب مع الزرقا على ملعبه. 

وجاء الجدول الكامل لفريق سيراميكا كليوباترا كالتالي: 
الجولة الأولى.. سيراميكا كليوباترا ضد الداخلية
الجولة الثانية.. النصر ضد سيراميكا كليوباترا
الجولة الثالثة.. بتروجت ضد سيراميكا كليوباترا
الجولة الرابعة.. سيراميكا كليوباترا ضد الزرقا
الجولة الخامسة.. القناة ضد سيراميكا كليوباترا
الجولة السادسة.. سيراميكا كليوباترا ضد الترسانة
الجولة السابعة.. كوكا كولا ضد سيراميكا كليوباترا
الجولة الثامنة.. سيراميكا كليوباترا ضد السويس 
الجولة التاسعة.. النجوم ضد سيراميكا كليوباترا
الجولة العاشرة.. سيراميكا كليوباترا ضد المريخ 
الجولة الحادية عشر.. جمهورية شبين ضد سيراميكا كليوباترا


وتقام مباريات الدور الثاني بنفس الترتيب مع اختلاف الملاعب، ولم يتم تحديد المواعيد حتى الأن، وإن كان تم الاستقرار على انطلاق المسابقة بعد يوم 10 أكتوبر المقبل.

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