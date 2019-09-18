"السويدي" يترأس وفداً مصرياً لزيارة المملكة العربية السعودية لبحث الفرص الاستثمارية





استقبل اليوم سامي بن عبد الله العبيدي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية في مقر المجلس بالرياض في أول لقاءات الوفد في المملكة العربية السعودية.





ويضم الوفد المصري من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية هشام مدكور ابو العز

ومن رؤساء الغرف الصناعية أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري وكذلك يشرفه بالمشاركة السادة عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية والسيد كمال حسن رئيس مصلحة الجمارك وخالد محمود زكي رئيس مجلس ادارة شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) ممثلا ً لوزارة الإنتاج الحربي وأحمد السيد محمد ممثلاً لهيئة الاستثمار و خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد واللواء مؤمن مخيمر مستشار رئيس الاتحاد وشيماء بهاء الدين مدير العلاقات الدولية.





وقد بدأ اللقاء الذي حضره لفيف من رجال الصناعة والأعمال السعوديون بكلمة ترحيب من قبل العبيدي أشاد فيها بمتانة وعراقة العلاقات بين البلدين مشيراً إلى أن الآفاق مفتوحة لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خاصة في ضوء التطورات والتحديثات التي تقوم بها المملكة والتي خاضتها مصر أيضاً من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وكذلك لتلبية خطط التنمية المستدامة للدولتين والارتقاء بتلك العلاقات إلى ما تستحقه الشقيقتان من مكانة متميزة بين الاقتصادات العالمية.





وبدوره تقدم السويدي بالشكر للحاضرين على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال والضيافة مشيراً إلى أن القرارات الجريئة وغير المسبوقة التي اتخذتها القيادات السياسية في البلدين من حيث الإصلاحات التشريعية والاقتصادية قد هيأت بيئة مواتية لبذل كل الجهد والتعاون لتعميق التكامل التجاري والصناعي خاصة بين الشقيقتين ولتحقيق النمو والازدهار لاقتصاد البلدين وآمال وتطلعات شعوبهما، وأضاف مذكراً بالإمكانية المتاحة اليوم للدخول إلى الأسواق الأفريقية خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، بالإضافة إلى كون مصر طرفاً في العديد من الاتفاقيات الكبرى في القارة مثل الكوميسا وغيرها.





كما أبدى السويدي سعادته بتحقيق الوعد الذي سبق واتُفق عليه في زيارة العبيدي إلى مصر في مارس الماضي وهو خلق الفرص لتعارف رجال الأعمال من البلدين بعضهما ببعض في كافة القطاعات ودراسة مجالات التعاون الجديدة والبناء على النجاحات والشراكات القائمة بالفعل، وذلك بالتواصل الدائم وبالقيام بزيارات متبادلة من كل من مصر والمملكة.





ومن ثم قام المهندس صالح السلمي أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية بتقديم عرض عن دور الهيئة في تنمية الصادرات، تلى ذلك عرض عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) قدمه الأستاذ قصي عبد الحكيم مدير تمكين الشراكات بالهيئة، ثم قدمت الهيئة العامة للاستثمار شرحاً وافياً عن رؤية المملكة 2030.





هذا وسيقوم الوفد المصري على مدى يومان إلى جانب الاجتماع بالجهات والهيئات المعنية بعقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال السعوديون وكذلك القيام بجولات وزيارات ميدانية إلى بعض المصانع بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).