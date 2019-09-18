ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. وزير الاتصالات يفتتح مركز البريد للخدمات اللوجستية بمطار القاهرة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:48 م
Advertisements
عاجل.. وزير الاتصالات يفتتح مركز البريد للخدمات اللوجستية بمطار القاهرة
وزير الاتصالات
Advertisements
طباعة
احمد الشيخ
 
Advertisements

افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، مركز الخدمات والتبادل اللوجيستي بمطار القاهرة التابع للهيئة القومية للبريد.

رافقه خلال الافتتاح عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

وأوضح عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه يتم من خلال المركز تسليم الطورود الواردة بالبريد السريع للسادة المواطنين بعد استيفاء كافة الإجراءات التي أصبحت تتم في وقت قياسي بعد ميكنة المركز.

وأشار الصغير الي أنه تم ربط كافة الجهات المختصة بفحص الطرود الوافدة من الخارج من وزارات الصحة والاتصالات والجمارك وغيرها لتسهيل الإجراءات على المواطنين.




Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزير الاتصالات وزارة الاتصالات هيئة البريد مركز البريد للخدمات اللوجستية الاتصالات اخبار الاتصالات
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
كاشيما انتلرز - اليابان
1
x
12:30
1
جوانجزو إيفرجراند - الصين
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير
كلوب بروج
-
x
18:55
-
جالطة سراي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
يوفنتوس
شاختار دونيتسك
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي
باير ليفركوزن
-
x
21:00
-
لوكوموتيف موسكو
دينامو زغرب
-
x
21:00
-
أتلانتا