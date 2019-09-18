عاجل.. وزير الاتصالات يفتتح مركز البريد للخدمات اللوجستية بمطار القاهرة





افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، مركز الخدمات والتبادل اللوجيستي بمطار القاهرة التابع للهيئة القومية للبريد.





رافقه خلال الافتتاح عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.





وأوضح عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه يتم من خلال المركز تسليم الطورود الواردة بالبريد السريع للسادة المواطنين بعد استيفاء كافة الإجراءات التي أصبحت تتم في وقت قياسي بعد ميكنة المركز.





وأشار الصغير الي أنه تم ربط كافة الجهات المختصة بفحص الطرود الوافدة من الخارج من وزارات الصحة والاتصالات والجمارك وغيرها لتسهيل الإجراءات على المواطنين.















