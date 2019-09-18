كيف تحصل على بطاقة "ايزى باى" لدفع مصروفات المدارس عبر البريد؟

أعلنت هيئة البريد المصري عن اطلاق بطاقة ايزى باي وهى أول بطاقة يصدرها البريد المصري من نوعها للدفع والاستلام ويمكن خلال هذه البطاقة تفعيل حسابات الباى بال، فضلاً عن إمكانية السحب والايداع وتحويل الأموال وشحن الرصيد والشراء من خلال الانترنت ودفع مصروفات المدارس وغيرها من الخدمات وننشر فيما يلي أهم المعلومات حول هذه البطاقة وطريقة استخراجها وكيفية الاستفادة منها :





أهم مزايا بطاقة ايزى باى"Easy Pay" من البريد المصري

1- مصاريف استخراج الكارت 25 جنية فقط

2- مدة صلاحية الكارت 5 سنوات من تاريخ استخراج الكارت

3- مصاريف تجديد الكارت 15 جنية فقط

4- الحد الادنى للايداع فى الكارت 100 جنية والحد الاقصى للايداع خلال الشهر 20 الف جنية

5- حد المشتريات المحلي فى اليوم 10 الاف فى اليوم

6- الحد الاقصى للشراء من الانترنت 200 دولار بحد اقصى 1000 دولار

7- متاح خدمة السحب النقدي من خلال ماكينات البريد المصري والماكينات ATM التي تحمل شعار 123 بحد اقصى 3 الاف جنية يوميا





كيفية الحصول على البطاقة

للحصول على هذه البطاقة لابد من التوجه إلى أحد فروع البريد الرئيسية القريبة منك ولكن لابد من التأكد من حصولك على بطاقة ايزى باى حيث يقدم البريد العديد من الباقات التى تقدم خدمات مختلفة ولكن بطاقة ايزى باى التى يمكن من خلالها الدفع والاستلام والشراء أونلاين .





يعتبر العاملون في تقديم الخدمات الرقمية وأصحاب المتاجر الالكترونية هم أكثر المتعاملين المستفيدين بخدمات هذه البطاقة.





من ناحية أخرى أشاد المتعاملون ببطاقة الإيزى باى بتجربتهم في استخدام البطاقة فضلاً عن سهولة الحصول عليها وانخفاض تكلفة الحصول عليها وسهولة إجراء التعاملات من خلالها.





الاوراق المطلوبة للحصول على بطاقة "ايزى باي"

البطاقة الشخصية أصل وصورة.

125 جنيها.





خطوات استخراج البطاقة





- توجه إلي أقرب مكتب بريد رئيسي في منطقتك.

- أحجز دورك

- أطلب من الموظف إستخراج فيزا Easy Pay

- توجه شباك أخر به ماكينة ( POS نقاط البيع ) من خلالها سيتم عملية إيداع المبلغ.

- ستستلم ظرف يحتوى على البطاقة برفقتها ورقة مغلفة بطابق أخر تحتها محفوظ الرقم السري المكون من أربعة 4 وهو الرمز الخاص بالسحب من ATM فقط أو عملية إيداع.

- سيقوم الموظف بتفعيل بطاقتك.





خدمات بريدية هامة