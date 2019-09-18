أبطال "زودياك" في ضيافة منى الشاذلي.. الليلة

يحل نجوم مسلسل "زودياك" ضيوفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي علي قناة CBC، وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساءً.

يحكي أبطال المسلسل الذي حقق نجاحًا ملحوظًا خلال شهر رمضان الماضي، عن كواليس العمل الذي اتسم بروح التعاون بين صناعه، حيث يستضيف البرنامج أحمد طلعت، مي الغيطي، مايان السيد، محمد مهرجان، هند عبد الحليم، أحمد خالد صالح وخالد أنور، للحديث عن المسلسل المأخوذ من "حظك اليوم" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

في الفقرة الثانية، تستقبل منى الشاذلي، الفنانة نورهان وعدد من أبطال مسرحية صوت الموسيقى، وهو العرض الذي قامت بإخراجه وحصد عدد من جوائز المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

تتحدث نورهان عن فترة غيابها عن الوسط الفني لسنوات، وكذا قيامها بتدريس الدراما لأطفال المدارس خلال الفترة الماضية.

يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساء.

كانت منصة viu قد احتفلت مع أبطال مسلسل "زودياك" بالعرض الخاص، بحضور أبطال العمل والعديد من الشخصيات العامة ورجال الإعلام وذلك بسيما جلاكسى بكايرو فستفال بمنطقة التجمع الخامس.

"زودياك" من بطولة هند عبدالحليم، وخالد أنور، ومحمد مهران، وأحمد خالد صالح، وأسماء أبو اليزيد، ومستوحي من قصة "حظك اليوم" لأحمد خالد توفيق، تحت إشراف محمد المعتصم، ومن إخراج محمود كامل تنظيم شركة ڤيجين ديفيجين إيهاب زيدان و احمد حلمي.

وتجسد الفنانة انجي أبو زيد ضمن مسلسل "زودياك" فتاة تدعى "إنجي" تهتم بدراسة علم الفلك بشكل عام وعلم الطاقة بشكل خاص، مشيرة إلى أن العمل استرجع زمن الفن الجميل وذلك من خلال سرد الأحداث في ما لا يزيد عن 15 حلقة وهو ما يفضله الكثير من الجمهور.

ويُعدّ هذا العمل الإنتاج العربي الخامس من "Viu" ويأتي تاليًا للمسلسلين المصري "أنا شيري دوت كوم" والسعودي "دون"، اللذين قدمتهما في وقت سابق من هذا العام ولقيا استحسانًا كبيرًا في أوساط جمهورها من الشباب في منطقة الشرق الأوسط.

"زودياك" مأخوذ عن المجموعة القصصية "حظك اليوم" التي تُعتبر من أكثر المؤلفات مبيعاً للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، أحد أشهر الأدباء العرب المعاصرين، ومن المقرر أن يقدم للجمهور جرعات عالية من التشويق التي تصاحب أحداثه المليئة بالإثارة والغموض والتي تدور حول مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يواجهون لعنة تسلب حياة المحيطين بهم، ولكن الأكثر الإثارة في هذه اللعنة الغامضة يكمن في حقيقة أنها تتبع نمطاً يحدّده برج الضحية.

وأكد الفنان أحمد خالد صالح، انه سعيد بالعمل في مسلسل "زودياك" مع فريق عمل متميز وانه لم يجد اي صعوبة في التحضيرات والتصوير وذلك نظرا لصداقته لجميع فريق العمل.

وأضاف أحمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" أنه حاليًا هناك تفكير لعمل جزء ثاني وثالث من العمل ولكن لا يعلموا مصيره، مشيرًا إلى أن المسلسل وفكرة الميني دراما مميزة مع الجمهور دون مط وتطويل.