في عهد السيسي| وحدة كلى صناعي وقسم أورام ينهيان أزمات مرضى قنا.. (صور)

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مشقة سفر وعناء، كان يعيشها أهالي محافظة قنا، على مدار السنوات الماضية، من أجل الذهاب إلى القاهرة بأطفالهم لتلقي العلاج اللازم من مرضى الأورام أو الفشل الكلوي، لتبدأ في السنوات الماضية ملامح بريق الأمل، والتي كان هدفها القضاء على تلك المعاناة، والتي انتهت بإنشاء وحدة كلى صناعي للأطفال وقسم أورام خاص لمرضى الاطفال في المحافظة، والتي كانت من ضمن أولويات القيادة السياسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



في عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقق أمل الأهالي المنتظر، حيث افتتح محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان وحدة الكلي الصناعي للأطفال بمستشفى قنا العام لاستقبال الاطفال المصابين بأمراض الفشل الكلوي.



الأولى من نوعها:



وتعد وحدة الكلي الصناعي للأطفال هي الاولي من نوعها بمستشفيات المحافظة وتضم 5 أجهزة للغسيل الكلوي و5 آسره بتكلفة بلغت حوالي 2 مليون جنية بتبرع من الشركة المصرية للاتصالات وبتنفيذ بنك الشفاء المصري.



مشقة السفر:



تعد وحدة الكلي الصناعي للأطفال، إضافة هامة لمنظومة الصحة بالمحافظة، حيث ستوفر على المواطنين مشقة السفر للمحافظات المجاورة بحثا عن العلاج، وذلك في إطار حرص المحافظة على كافة الخدمات الطبية اللازمة للمرضى من أبناء قنا.



وفي ذات السياق، كان يعاني أطفال الاورام مشقة كبيرة، من أجل الخضوع والحصول على جرع العلاج الخاصة بهم، في محافظات أخرى بعيدة عن منازلهم، فلم يكن المرض هو الهم الوحيد على الأهالي بل كان الحصول على تذاكر للسفر والتعب والمشقة عبء آخر على كاهلهم.



وافتتح الأجهزة التنفيذية قسم اورام الأطفال، بهدف توفير خدمة العلاج لحالات مرضى الأورام من الأطفال داخل المحافظة بدلا من الانتقال الى المحافظات الأخرى خاصة وأن القسم يضم عدد 10 أسرّه وبدأ في استقبال الحالات وتقديم العلاج اللازم لها منذ افتتاحه.



سبل راحة ورفاهية:



وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اهمية توفير كافة سبل الراحة والعلاج والرفاهية لهم خلال فترة تلقيهم للعلاج، مضيفا ان القسم الجديد يستهدف تقديم العلاج لعدد 200 حالة سنويا.



تنسيق:



وأشار محافظ قنا، إلى أن قسم الأورام للأطفال يستقبل الحالات على مدار ايام الأسبوع مشيرا الى انه يجرى التنسيق بين مركزىّ الأورام بقنا وسوهاج لتحويل حالات مرضى الأورام من الأطفال من أبناء قنا المسجلين بسوهاج الى مركز اورام قنا لاستكمال برنامجهم العلاجي تخفيفا عنهم من عناء السفر.



امتداد جديد للأورام:



وأضاف الهجان، أنه في سبيل تطوير كافة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام، تم الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مشروع الامتداد الجديد لمركز أورام قنا على مساحة إجمالية 3 الاف متر مربع وبتكلفة مالية للأعمال الإنشائية حوالي 86 مليون جنية.



وأوضح المحافظ، أن الامتداد الجديد بمركز أورام قنا سيشمل (أجهزة العلاج الاشعاعي – جهاز الرنين المغناطيسي – جهاز الاشعة المقطعية البوزيتروني -مكاتب إدارية -قاعة اجتماعات -مخازن).



حرص الدولة:



وأكد أن وزارة الصحة ستوفر الاعتمادات المالية الخاصة بتجهيزات الامتداد الجديد بمركز أورام قنا فور الانتهاء من اعمال الإنشاءات، لافتا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل منظومة علاج الأورام، سعيا لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن.