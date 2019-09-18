3 أكتوبر.. تأجيل "أحداث السفارة الأمريكية الثانية" للمرافعة



وكانت المحكمة قد قررت فى بدايه الجلسة حبس 31 متهما والإفراج عن الطفل فقط، إلا أن نيابة قصر النيل برئاسة محمد عبد الشافي رئيس النيابة، قررت إلاستئناف على الحكم، فاستجابت المحكمة لها وقررت الإفراج عن 21 متهما بينهم الطفل الذي تم إحالته إلى نيابة الأحداث.



والمتهمون المفرج عنهم منهم: محمد محمود أحمد، محمد بركات محمد، نور سيد أمين، عبد الحميد محمد، طه خلاف عبد الباقى، منير محمد أحمد، سعيد عوض عيد، كرم سيد محمد، أكرم رمضان عيد، حسام عبد الرازق، محمد ممدوح محمود، محمد السيد سرور، أحمد على عبد الرحمن، محمد إسماعيل محمد، محمد أحمد حسن، محمد كمال على، السيد أبو المكارم، أسامة رمضان، ومحمد السيد محمد حواس.



أما المتهمون المجدد حبسهم فهم: فتحى السيد، أحمد حسن، أحمد اسماعيل، عمر حسن، عمر عيد، محمد كرم خضر، حسن محمد حسن، محمد عواد، محمد بخيت، محمد حلمى محمد، ورامى أحمد عبد الحميد.



قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" وذلك لجلسة 3 أكتوبر للمرافعة.وكانت هيئة المحكمة بالجلسة السابقة قد أخطرت نقابة المحامين بندب المحامي صاحب الدور لحضوره مع أي متهم ليس لديه محاميا للدفاع عنه.وقررت المحكمة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بالجلسة السابقة لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولي.وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.وقررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار بكر أحمد وأمانة سر عادل حنفي، تجديد حبس 11 متهما ممن أُلقي القبض عليهم الخميس الماضى في أحداث السفارة الأمريكية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة قصر النيل، بتهمة تدمير ممتلكات عامة، فيما قررت المحكمة الإفراج عن 21 متهما آخرين بينهم طفل باعتباره حدثا.