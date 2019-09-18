في عهد السيسي| إنجازات قطاع السياحة لا تعد ولا تحصى

يعكف الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر، على الاهتمام بالمجال السياحي، وتدشين المشروعات السياحي، والقومية، وفق خطة طموحة للنهوض بالقطاع وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات الدولة، وتذليل المعوقات التي تواجه العاملين به.





ويرصد "الفجر" ، كل ما تريد معرفته عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المجال السياحي وتدشين المشروعات القومية التي تعود بالنفع على البلاد.





الاهتمام بالسياحة

تميز عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكثرة المشروعات القومية، وسرعة تدشينها، في كافة القطاعات والمجالات، ففي المجال السياحي، عملت الدولة على جذب سائحين من جميع بلدان العالم، حيث هناك 154 مشروعًا بطاقة 26 ألف وحدة إسكان سياحي تم تنفيذها.





وتستهدف الدولة زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020.





خطة الدولة

وتعمل الدولة المصرية، وفق خطة طموحة للنهوض بقطاع السياحة وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات الدولة من هذا القطاع، وتذليل المعوقات التي تواجه العاملين به.





المشروعات السياحية

وقامت الدولة، بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحيّ، بما يُعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، وتم تنفيذ 154 مشروعا بطاقة نحو 26 ألف وحدة إسكان سياحيّ، إلى جانب 57 مشروعًا آخر بطاقة 6160 غرفة فندقية، كما يتم العمل على استكمال 45 مشروعًا بطاقة 5313 وحدة إسكان سياحي، و 69 مشروعًا بطاقة 4022 غرفة فندقية.





المنشآت الفندقية

كما يجرى العمل على تطوير المنشآت الفندقية، من حيث تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية، فضلاً عن تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء والتوسع فى أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية، كما أنه جار تحديث آليات الترويج والتنشيط السياحي لتقديم صورة عصرية لمصر من خلال إبراز الخصائص التى يتميز بها الشعب المصريّ.





وتضمنت المشروعات السياحية تطوير وإنشاء 10 فنادق بإجمالي استثمارات 2.6 مليار جنيه أهمها، تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وإنشاء فندق شتايجن بيرجر التحرير بتكلفة 250 مليون جنيه، وإنشاء فندق ومركز ومؤتمرات الشويفات بتكلفة 940 مليون جنيه.





حملات التسويق

وكانت وزارة السياحة، اتخذت عدة إجراءات لتشجيع التدفق السياحي أهمها تنفيذ حملة دولية للتسويق السياحي بتكلفة 66 مليون دولار لمدة 3 سنوات انتهت في أغسطس 2018.





البنية الأساسية

وخلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تطوير البنية الأساسية للمناطق السياحية والمراسي النيلية بإجمالي استثمارات حوالي 112 مليون جنيه، ومن أهم هذه المشروعات، توريد وتركيب النافورة الراقصة مع عرض الوسائط المتعددة بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة بتكلفة 23.1 مليون جنيه، واستكمال شبكة طرق مركز نبق السياحي بطول 6 كم وتكلفة 16 مليون جنيه، والانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير المراسى النيلية على مسار الرحلات النيلية الطويلة بتكلفة 11 مليون جنيه.





زيادة الإيرادات

وتسعى خطة الدولة في قطاع السياحة إلى زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1,5 % خلال الرُبع الأول من العام المالي 19/2020، مُقارنة بنفس الفترة من عام 16 / 2017.





كما تم الانتهاء تنفيذ 39 مشروعًا متنوعًا في قطاع السياحة تضمنت إنشاء وتطوير فنادق ومراسٍ نيلية ومناطق سياحية، بإجمالي استثمارات 5.4 مليار جنيه.





استثمارات المشروعات

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كشف أن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الست التالية منذ يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2020، منوهاً أنه تمّ إنفاق أكثر من 2 تريليون جنيه، حتى ديسمبر 2018، فى نحو 9039 مشروعًا، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة.



