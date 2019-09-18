قرعة دوري القسم الثاني.. مواجهات ساخنة في افتتاح مجموعة القاهرة
أسفرت قرعة منافسات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، موسم 2019- والتي أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات ساخنة بالجولة الأولى.
وتشهد الجولة الأولى لمجموعة القاهرة إقامة
6 مباريات مرتقبة
مباريات المجموعة الثانية
1 - سيراميكا مع الداخلية
2- الزرقا مع المريخ
3- الترسانة مع منتخب السويس
4- القناة مع النجوم
5- كوكاكولا مع النصر
6- بتروجت مع جمهورية شبين
وتقام مسابقة القسم الثاني بمشاركة 36 فريقًا
حيث تتضمن المجموعة الأولى أندية الصعيد وهم : طهطا، وديروط، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج،
والتليفونات، وبترول أسيوط، وشبان قنا، والألومنيوم، والفيوم، بجانب فريقا الإعلاميين،
والبنك الأهلي.
وتتضمن في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة
وهم: الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم،
والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.
ويشارك في المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية
وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا،
ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.
وشهدت مراسم القرعة حضور مجلس إدارة الاتحاد،
ومندوبو الأندية المشاركة في النسخة المقبلة.