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قرعة دوري القسم الثاني.. مواجهات ساخنة في افتتاح مجموعة القاهرة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:48 م
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قرعة دوري القسم الثاني.. مواجهات ساخنة في افتتاح مجموعة القاهرة
قرعة الدوري
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هيثم حبيب ومصطفى الجندي
 
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أسفرت قرعة منافسات الموسم المقبل من دوري القسم الثاني، موسم 2019-  والتي أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات ساخنة بالجولة الأولى.

 

وتشهد الجولة الأولى لمجموعة القاهرة إقامة 6 مباريات مرتقبة

 

مباريات المجموعة الثانية

 

1 - سيراميكا مع الداخلية

 

2- الزرقا مع المريخ

 

3- الترسانة مع منتخب السويس

 

4- القناة مع النجوم

 

5- كوكاكولا مع النصر

 

6- بتروجت مع جمهورية شبين

 

وتقام مسابقة القسم الثاني بمشاركة 36 فريقًا حيث تتضمن المجموعة الأولى أندية الصعيد وهم : طهطا، وديروط، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والتليفونات، وبترول أسيوط، وشبان قنا، والألومنيوم، والفيوم، بجانب فريقا الإعلاميين، والبنك الأهلي.

 

وتتضمن في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة وهم:  الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.

 

ويشارك في المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا، ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.

 

وشهدت مراسم القرعة حضور مجلس إدارة الاتحاد، ومندوبو الأندية المشاركة في النسخة المقبلة.


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