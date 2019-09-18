6 مباريات ساخنة في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

أسفرت قرعة منافسات دوري القسم الثاني، موسم 2019- 2020 التي عقدت داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات ساخنة بالجولة الأولى.









وشهدت مراسم القرعة حضور مجلس إدارة الإتحاد، ومندوبو الأندية المشاركة في النسخة المقبلة.









وأسفرت القرعة عن إقامة 6 مباريات ساخنة في الجولة الأولى لمجموعة الصعيد على للنحو التالي ..









مباريات المجموعة الأولى

1- المنيا مع سوهاج

2- بترول أسيوط مع طهطا

3- التليفونات مع ديروط

4- الإعلاميين مع البنك الأهلى

5- الفيوم مع الألومنيوم

6- بنى سويف مع ش قنا









وتقام مسابقة القسم الثاني بمشاركة 36 فريق، حيث تتضمن المجموعة الأولى أندية الصعيد وهم : طهطا، وديروط، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والتليفونات، وبترول أسيوط، وشبان قنا، والألومنيوم، والفيوم، بجانب فريقا الإعلاميين، والبنك الأهلي.









وتتضمن في المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة وهم: الترسانة، والداخلية، وبتروجت، والنجوم، والزرقا، والمريخ، والقناة، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وسيراميكا، والنصر، وكوكاكولا.









ويشارك في المجموعة الثالثة، فرق بحري والإسكندرية وهم : الأوليمبي، وأبو قير، وفاركو، والمنصورة، ودمنهور، وغزل المحلة، والبلدية، وبيلا، ودكرنس، والحمام، والرجاء، ومالية كفر الزيات.



