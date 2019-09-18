عاجل.. بدء تحصيل مصروفات المدارس عبر البريد بدءًا من اليوم
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:28 م
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أحمد الشيخ
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قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن البريد يقدم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال ٤٠٠٠ مكتب بريد يغطون كافة محافظات الجمهورية.
واضاف الصغير خلال افتتاح مركز الخدمات اللوجيستية بمطار القاهرة اليوم الأربعاء، أن اخر تلك الخدمات هو تحصيل المصروفات الدراسية لكافة المدارس الحكومية والتجريبية، من خلال اى مكتب بريد، حيث يمكن لولي الأمر التوجه لأى مكتب بريد ودفع المصروفات في دقائق معدودة.
وأوضح الصغير أن المصروفات اقل من ٥٠٠ جنيه يتم دفعها نقدا، أما الاكثر من ٥٠٠ جنيه يتم دفعها من خلال الكارت البنكي (الفيزا)، أو كارت ايزي باي الخاص بالبريد، والذي يمكن استخراجه في لحظات وشحنه من خلال مكتب البريد والدفع من خلاله.
واضاف الصغير أن مكاتب البريد شهدت إقبالا كبيرا من أولياء الأمور لدفع المصروفات المدرسية بكافة أنواعها.
وكانت البريد بدأت مع بداية العام العام الجاري تقديم اكثر من ٢٥ خدمة حكومية من خلال مكاتب البريد يأتي على رأسها شهادات مخالفات السيارات وشهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلى.
ومن أهم الخدمات التى يديتها البريد ايضا هى( تنفيذ خدمة "الحوالات الدولية الخارجية "، بهدف تسهيل تحويلات أموال المصريين بالخارج من خلال البريد،ـ سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة، سداد المصروفات الدراسية، خدمات التصديق القنصلي، خدمات الأحوال المدنية، تحديث بطاقات التموين، حجز شقق ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي.
وتم اطلاق بعد التطبيقات الجديدة للتسهيل على المواطنين وجاءت على النحو التالي:
نشر ماكينات ATM التي تعمل ببصمة الأصابع لإجراء العمليات المالية من (سحب – إيداع – تحويل) وغيرها من المعاملات المالية الأخرى بكل سهولة ويسر عن طريق إدخال بصمة اليد بدلًا من إدخال البطاقة البنكية وهو ما يميزها عن أي ماكينة أخرى.
إتاحة تطبيق "إيزي باي" على الهاتف المحمول والذي يمكن من خلاله سداد الفواتير، ومصروفات الجامعات، وتحويل الأموال، وسداد وتحصيل النقود إلكترونيًا.
5- إتاحة خدمة "إيزي بوكس" فمن خلال مركز الخدمات البريدية يستطيع العميل (صاحب نشاط تجاري / صناعي) صغير أو متناهي الصغر إيداع شحنة لتسليمها داخل جمهورية مصر العربية وطلب تحصيل مبلغ مُعين من المرسل إليه عند التسليم
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