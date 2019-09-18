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برشلونة يصدر بياناً رسمياً عن إصابة جوردي ألبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:24 م
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برشلونة يصدر بياناً رسمياً عن إصابة جوردي ألبا
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أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً للكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها جوردي ألبا الظهير الإيسر للفريق يوم أمس بوروسيا دورتموند بالجولة الاولي من دوري الابطال.


وتعادل برشلونة يوم أمس مع بوروسيا دورتموند بدون أهداف في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال آيدونا بارك.



واكدت التقارير على أن جوردي ألبا سيغيب لمدة تترواح ما بين 10 أيام إلى 15 يوماً بسبب إصابة على مستوي عضلة ذات الرأسين بالقدم اليسري.



وأوضح برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي، أن ألبا خضع لفحوصات طبية، أكدت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، ولم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب ولكن اكد على أن الغياب سيتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.


ومن المنتظر أن يغيب ألبا عن مواجهتي غرناطة وفياريال، وعلى الأرجح خيتافي، ويمكن أن يعود في مواجهة دوري الأبطال أمام إنتر ميلان يوم 2 أكتوبر أول المقبل.

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