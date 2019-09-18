تشبه العروس.. هكذا طلت آروى جودة في افتتاح ثان دورات مهرجان الجونة

وطرحت إدارة مهرجان الجونة السينمائي البرومو الترويجي الرسمي الأول للإعلان عن انطلاق الدورة الثالثة من المهرجان غد الخميس ١٩ سبتمبر.

ونشرت "بشرى" عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، البرومو، وعلقت بالإنجليزية: "بدء العد التنازلي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة".

تحدث في البرومو كل من الفنانة بشرى مدير العمليات بالمهرجان، وعمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في المهرجان، والمخرج أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، والناقد انتشال التميمي مدير المهرجان.

وكانت فاعليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت في الفترة من 20 وحتى 28 من سبتمبر الماضي، وأطلق المهرجان أغنية بعنوان "العالم جونة" من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، وصُورت الأغنية على شواطئ مدينة الجونة، وشارك في غنائها عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: يسرا، منى زكي، آسر ياسين، أحمد مالك، منة شلبي، شريف منير، جميلة عوض، أحمد داوود، شيرين رضا.

وضم حفلي الافتتاح والختام كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام، وسيلفستر ستالون، وأوين ويلسون، وباتريك ديمبسي.

وجاءت جوائز الدورة الثانية من المهرجان على النحو التالي: جائزة "سينما من أجل الإنسانية" مناصفة بين الفيلم المصري "يوم الدين" وفيلم "يوم آخر للحياة".

وتشكلت لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة، من الفنانين أحمد مالك، وصبا مبارك، برئاسة كامل الباشا، ومنحت اللجنة جائزة "نجمة الجونة" للفيلم العربي القصير "ما تعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشري، كما فازت المخرجة التونسية كوثر بن هنية، بنجمة الجونة البرونزية عن فيلم "بطيخ الشيخ"، وذهبت نجمة الجونة الفضية لفيلم " Judgment" للمخرج ريموند ريبلي، ومُنحت جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير لفيلم "أغنيتنا للحرب" للمخرجة ونيتا اون زاجا.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، فأعلنت منح نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي طويل، لفيلم "آباء وأبناء" للمخرج السوري طلال ديركي، وذهبت جائزة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي، لفيلم the swing للمخرج cyril aris، ومُنحت نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل "آباء وأبناء للمخرج طلال ديركي"، أما نجمة الجونة الذهبية فذهبت لفيلم aquaela للمخرج فيكتور.

وشملت جوائز الأفلام الروائية الطويلة، جائزة أحسن ممثلة لبطلة فيلم "حرب باردة"، Joana kuli، وتسلمت الجائزة بالنيابة عنها الفنانة بشرى، وجائزة أحسن ممثل لمحمد ظريف عن فيلم "ولدي"، ونوهت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عن فيلم "أثر فيهم".



وذهبت نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي طويل لفيلم "يوم الدين"، أما الجائزة البرونزية لأفضل فيلم طويل كانت من نصيب فيلم "الوريثتان"، وذهبت نجمة الجونة الفضية للروائي الطويل لفيلم ray and liz، أما الجائزة الذهبية فمنحت لفيلم aland imagined.