لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر تهنئ الأنبا باخوم على سيامته الأسقفية.. (صور)



من جانبه رحب الأنبا باخوم بأعضاء لجنة الرعاة شاكرًا علي كل مجهوداتهم الذين يبذلونها من أجل زيادة فاعلية دور المجلس في المجتمع وأكد على:



إن العمل المسكونى ليس خاصية اضافية للكنيسة، بل هى فى صميم وجوهر العمل الكنسى. يقول السيد المسيح: ليكونوا واحدًا كما انا وأنت أيها الاب شئ واحد. نعم وحدتنا هى دليل على الإيمان المستقيم، محبتنا لبعض هى علامة على اننا مررنا من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور كما يقول القديس يوحنا فى رسالته.



لا تيأسوا، ولا تستمعوا الى المحاربات التى قد تنتج من الداخل او من الخارج نعم أكرر هذا: لا تستمعوا الى المحاربات والكلمات الهدامة من الداخل أو الخارج، فلننظر للمسيح الذى يدعونا ان نكون واحدًا.



هناك نوع من المحاربات والتى قد ننجرف اليها دون قصد، وهو فقط التركيز على ما يفرقنا والاعتقاد اننا هكذا ندافع عن ايماننا وتقليدنا، بالتأكيد من الاساسى ان نعلن ايماننا دون أي تخاذل أو نسبية، ولكن انتم دوركم هو كيفية إيجاد فرص للتلاقى للعمل سويًا.



اعلان الإيمان والتأكيد عليه يجب، وهو واجب وحق، اعلان العقائد واجب وحق، اعلنوه فى الكنائس بشروا به لمؤمنيكم، اشرحوا عقائدكم ولا نهاجم عقائد الأخرين، أعلنوا وابنوا إيمانكوا ولا نهدم إيمان الأخرين فالويل لمن يعثر هؤلاء الصغار.



دورنا أن نبنى، ان نشيد، ان نكون سويًا.



هذا الروح ما اتمناه لكم، ما أصلي من أجله لهذه اللجنة ولكل مجلس كنائس مصر: "فاعلية حقيقية، بناء، وحدة العمل سويا".



"لنكون واحدًا"



وفى ختام اللقاء شكر نيافة الأنبا باخوم، جميع الحضور، واختتم اللقاء بالصلاة.

استقبل نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤؤون الإيبارشية البطريركية، للأقباط الكاثوليك، وفد من لجنة الرعاة والتابعة لمجلس كنائس مصر بالمقر الايبارشي، وذلك صباح اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر للعام الجاري لتهنئته بسيامته الأسقفية والتي كانت قد أقيمت مراسمها يوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس لعام ألفين وتسعة عشر.