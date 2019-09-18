إيقاف 7 أشخاص مفتش عنهم خلال حملة أمنية بالمرسى

شنت منطقة الأمن الوطني بالمرسى، حملة أمنية مكبرة، وذلك في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام.

وقد أسفرت الحملة عن إيقاف 7 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، إيقاف شخصين من أجل الإتجار في المشروبات الكحولية دون ترخيص، تقديم شخصين من أجل الإنتصاب الفوضوي بالطريق العام.



