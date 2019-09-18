إيقاف 7 أشخاص مفتش عنهم خلال حملة أمنية بالمرسى
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:30 م
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مروى الجلاصي
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شنت منطقة الأمن الوطني بالمرسى، حملة أمنية مكبرة، وذلك في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام.
وقد أسفرت الحملة عن إيقاف 7 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، إيقاف شخصين من أجل الإتجار في المشروبات الكحولية دون ترخيص، تقديم شخصين من أجل الإنتصاب الفوضوي بالطريق العام.
كما أسفرت الحملة عن تحرير 8 مخالفات مرورية، حجز 6 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية، القيام بـ 30 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.
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